Общество

RT на русскомRT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
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с чего всё началось

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Выбор неожиданным не стал: службу возглавил Даниил Егоров – один из его ключевых заместителей, отвечавший за проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля.
Ведомостивчера в 16:00

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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

RT на русском02:50

Егоров: Задача налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налогов была неизбежной, но максимально комфортной

Эхо Москвы01:00

После ухода Мишустина налоговики назвали главные задачи ведомства

URA.Ruвчера в 22:12

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News.ruвчера в 19:08

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

РБКвчера в 18:23

Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков

Ведомостивчера в 16:00
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
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Ведомости вчера в 23:15
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Напомним, что трагедия в ТЦ "Адмирал" произошла в марте 2015 года. Пожар унес жизни 19 человек, пострадали более 60.
ProKazan.ru 04:20
Гаджеты

Опубликованы первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro

Компания Xiaomi к середине следующего месяца выпустит свой флагман Xiaomi Mi 10 Pro, снимки которого уже появились в сети.
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Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Общество

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
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Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Кино

В Магадане проходит кастинг для съемок фильма о Вяльбе

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"Зенит" встретится с московским ЦСКА в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании, сообщается на странице санкт-петербургского футбольного клуба в Twitter.
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Происшествия

В Якутии стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика

ТАСС 04:53
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Зеленский почтил память украинских «киборгов»

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Журналистская правда 03:33
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Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском вчера в 12:53
Общество

Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные

Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».
Новые Известия вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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Volkswagen запатентовал новый пикап на базе Tiguan

Компания Volkswagen зарегистрировала патент на дизайн для пикапа Tarok. Патентные снимки накануне были опубликованы в Сети.
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Происшествия

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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Футбол

Новичок ЦСКА Шкурин: стараюсь налаживать общение с одноклубниками

Газета.Ru вчера в 18:11
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Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

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Компания добавит фильмы в свою библиотеку несколькими партиями, начиная со следующего месяца.
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Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
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