Общество
RT на русскомНовый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС.
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с чего всё началось
Выбор неожиданным не стал: службу возглавил Даниил Егоров – один из его ключевых заместителей, отвечавший за проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля.Ведомостивчера в 16:00
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Гаджеты
Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6
Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Общество
В Китае запретят использование пластиковых трубочек и пакетов
В Китае запретят использование одноразовых пластиковых трубочек и неразлагаемых пакетов.
Футбол
«Барселона» победила в первом матче при Сетьене
«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Происшествия
В Казани досрочно освободили фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Адмирал»
Напомним, что трагедия в ТЦ "Адмирал" произошла в марте 2015 года. Пожар унес жизни 19 человек, пострадали более 60.
Гаджеты
Опубликованы первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro
Компания Xiaomi к середине следующего месяца выпустит свой флагман Xiaomi Mi 10 Pro, снимки которого уже появились в сети.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Общество
В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта
Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Кино
В Магадане проходит кастинг для съемок фильма о Вяльбе
Кастинг детей для съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе, которая начинала свою карьеру на Колыме, проходит в Магадане.
Футбол
«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборах в Испании
"Зенит" встретится с московским ЦСКА в контрольном матче на тренировочных сборах в Испании, сообщается на странице санкт-петербургского футбольного клуба в Twitter.
Политика
Зеленский почтил память украинских «киборгов»
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Общество
Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные
Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Авто
Volkswagen запатентовал новый пикап на базе Tiguan
Компания Volkswagen зарегистрировала патент на дизайн для пикапа Tarok. Патентные снимки накануне были опубликованы в Сети.
Происшествия
Суды Петербурга вновь эвакуируют
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Футбол
Новичок ЦСКА Шкурин: стараюсь налаживать общение с одноклубниками
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Кино
Фильмы студии Ghibli появятся в Netflix за пределами США уже в следующем месяце
Компания добавит фильмы в свою библиотеку несколькими партиями, начиная со следующего месяца.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.