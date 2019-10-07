Экономика
Вести.ФинансНовый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте
Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
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Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия
Эхо Москвы08 октября в 10:30
Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
Вести.Финансвчера в 01:57
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
РИА Новости08 октября в 12:45
Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике
Взгляд.ру08 октября в 10:14
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Наука
Китай создал боевую летающую тарелку
Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Здоровье
Число жертв вейпов в США возросло до 26 человек
В Центре профилактики и контроля заболеваний США сообщили, что число погибших от употребления курительной смеси выросло до 26 человек.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира».
Политика
Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать
Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года.
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Футбол
Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над шотландцами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над командой Шотландии в отборочном матче турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Космос
На МКС напечатали кишечную палочку
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Происшествия
Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области увеличилось до пяти человек.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
Игры
PlayStation 5 стала доступна по предзаказу
Напомним, что официальной цены на новую приставку компания Sony не озвучила, порадовав фанатов лишь датой начала продаж — рождественские праздники 2020 года.
Технологии
Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер
Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.
Наука
Современная криптография: заботы спецслужб и инструменты для бизнеса
Долгое время криптография была прерогативой политиков, дипломатов и военных.
Гаджеты
Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь
В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Армия и оружие
Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции
Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Хоккей
Абрамов забил первый гол в НХЛ после ошибки вратаря «Сент-Луиса»
21-летний форвард дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов» с 2013 года.
Здоровье
Симптом рака кишечника, который мы игнорируем
Онкологи рассказывают, что их пациенты с раком кишечника порой по 15 месяцев подряд лечат сами себя от запоров и диареи, прежде чем понимают, что дело в чем-то другом, и им всё-таки нужно встретиться со специалистом.
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».