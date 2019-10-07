Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансНовый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте

Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
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