Экономика

УтроNewsУтроNewsГлава МВФ прогнозирует падение мировой экономики

Мировая экономика из-за глобальных торговых конфликтов потеряет около 700 миллиардов долларов к следующему году или около 0,8% мирового ВВП. Как отметила распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, рост торговли почти остановился, передает корреспондент УтроNews.
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Оборот мировой торговли практически перестал расти

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Глава МВФ спрогнозировала потери мировой экономики из-за торговых конфликтов

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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Первую банковскую карту из чистого золота выпустили в Британии

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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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