Общество
КомпанияНовый глава McDonald’s решил искоренить панибратство в компании
Крис Кемпчински, недавно занявший пост CEO сети ресторанов McDonald’s, займется корректировкой системы взаимоотношений между сотрудниками сети. Его не устраивает, что предыдущий руководитель допускал панибратство, сообщает Wall Street Journal.
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Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Политика
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Общество
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Гаджеты
NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с частотой 360 Гц и G-Sync
В рамках выставки CES 2020 компания NVIDIA анонсировала первый в мире монитор с частотой 360 Гц.
Футбол
Мареза назвали лучшим игроком Магриба в 2019 году
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез получил приз лучшему игроку Магриба в 2019 году.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Политика
Американская компания Chevron эвакуировала своих сотрудников из Ирака
Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала всех своих сотрудников из Ирака после авиаудара США по Багдаду, в ходе которого был убит генерал Касем Сулеймани, пишет в понедельник, 6 января, CNN.
Фигурное катание
Загитова вернётся к интенсивным тренировкам после участия в шоу Навки
В декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу Навки с 25 декабря.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Игры
AMD показала поддельную модель Xbox Series X на CES 2020
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Политика
Порошенко отчитал Зеленского после лесных пожаров в Австралии
Экс-глава "незалежной" дал наставления своему преемнику Бывший президент Украины Петр Порошенко упрекнул своего преемника Владимира Зеленского за отсутствие должной реакции на лесные пожары, которые сейчас бушуют в Австралии.
Игры
Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass
Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
Политика
В Иране пообещали США «второй Вьетнам»
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Общество
Супруга Зеленского появилась на публике в шлепанцах
Facebook Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена появилась на публике в шлепанцах.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки
Общество
Новый налог для туристов ввели в Амстердаме
Пребывание туристов в столице Нидерландов Амстердаме с 2020 года стало им обходиться дороже примерно на €3 за ночь.