Крис Кемпчински, недавно занявший пост CEO сети ресторанов McDonald’s, займется корректировкой системы взаимоотношений между сотрудниками сети. Его не устраивает, что предыдущий руководитель допускал панибратство, сообщает Wall Street Journal.

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Политика В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.

Происшествия Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Политика Американская компания Chevron эвакуировала своих сотрудников из Ирака Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала всех своих сотрудников из Ирака после авиаудара США по Багдаду, в ходе которого был убит генерал Касем Сулеймани, пишет в понедельник, 6 января, CNN.

Армия и оружие NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

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Игры Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.

Гаджеты Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.

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