Общество

КомпанияКомпанияНовый глава McDonald’s решил искоренить панибратство в компании

Крис Кемпчински, недавно занявший пост CEO сети ресторанов McDonald’s, займется корректировкой системы взаимоотношений между сотрудниками сети. Его не устраивает, что предыдущий руководитель допускал панибратство, сообщает Wall Street Journal.
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Сотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

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Новый глава Макдональдс намерен искоренить неформальные отношения внутри компании

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Forbes11:17

Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета06:48

Больше никаких «МакСвадеб». Новый глава McDonald’s запрещает сотрудникам вечеринки и флирт

Фонтанка.Ру09:56
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Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
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«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
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Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
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В рамках выставки CES 2020 компания NVIDIA анонсировала первый в мире монитор с частотой 360 Гц.
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СМИ: Ким Чен Ын посетил один из важнейших объектов строительства 2020 года в КНДР

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
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После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
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Американская компания Chevron эвакуировала своих сотрудников из Ирака

Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала всех своих сотрудников из Ирака после авиаудара США по Багдаду, в ходе которого был убит генерал Касем Сулеймани, пишет в понедельник, 6 января, CNN.
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Загитова вернётся к интенсивным тренировкам после участия в шоу Навки

В декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу Навки с 25 декабря.
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Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
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Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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AMD показала поддельную модель Xbox Series X на CES 2020

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NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
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Космос

Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
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Политика

Порошенко отчитал Зеленского после лесных пожаров в Австралии

Экс-глава "незалежной" дал наставления своему преемнику Бывший президент Украины Петр Порошенко упрекнул своего преемника Владимира Зеленского за отсутствие должной реакции на лесные пожары, которые сейчас бушуют в Австралии.
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Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
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Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
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В Иране пообещали США «второй Вьетнам»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
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Супруга Зеленского появилась на публике в шлепанцах

Facebook Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена появилась на публике в шлепанцах.
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В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

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Новый налог для туристов ввели в Амстердаме

Пребывание туристов в столице Нидерландов Амстердаме с 2020 года стало им обходиться дороже примерно на €3 за ночь.
News.ru 03 января в 23:39
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