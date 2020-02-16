с чего всё началось

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал доход за 2019 год в размере $10,4 тысяч. Как следует из налоговой декларации, выдержки из которой приводит РИА Новости, доход Ермака состоял из зарплаты и прибыли от предпринимательской деятельности.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Авто Новый Kia Sorento представлен официально Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.

Политика Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Экономика ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что делала пластику Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.

Происшествия В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Политика The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.

Политика Мизулина выступила против поправки к Конституции Сенатор Елена Мизулина оказалась одной из немногих в Совете Федерации, кто выступил против поправки к Конституции, касающейся назначения генпрокурора.

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.