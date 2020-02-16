Экономика

News.ruNews.ruНовый глава Офиса Зеленского отчитался о доходах

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал доход за 2019 год в размере $10,4 тысяч. Как следует из налоговой декларации, выдержки из которой приводит РИА Новости, доход Ермака состоял из зарплаты и прибыли от предпринимательской деятельности.
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На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация
, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году.
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Новый глава офиса Зеленского задекларировал $10,4 тысячи доходов

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