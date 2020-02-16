Экономика
News.ruНовый глава Офиса Зеленского отчитался о доходах
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал доход за 2019 год в размере $10,4 тысяч. Как следует из налоговой декларации, выдержки из которой приводит РИА Новости, доход Ермака состоял из зарплаты и прибыли от предпринимательской деятельности.
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с чего всё началось
На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году.Вести.Ruвчера в 06:16
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