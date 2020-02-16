с чего всё началось

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал доход за 2019 год в размере $10,4 тысяч. Как следует из налоговой декларации, выдержки из которой приводит РИА Новости, доход Ермака состоял из зарплаты и прибыли от предпринимательской деятельности.

Политика В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Политика Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Экономика Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».

Шоу-бизнес Семенович ответила критикующим ее журналистам Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Происшествия В Омске мужчина на спор обезглавил человека Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.

Хоккей В «Авангарде» опровергли отстранение детского тренера Кучерова Пресс-служба омского клуба опровергла информацию, согласно которой директор хоккейной школы Геннадий Курдин отстранен из-за жестокого обращения с детьми, сообщает "Спорт-Экспресс".

Технологии В России появился новый метод хищения персональных данных Новый способ телефонного спама, как добавил Багов, позволяет маркетологам воздействовать на потребителей не через контекстную рекламу на сайте, а методом непосредственного общения.

Происшествия Начальник московской полиции подал в отставку Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.

Общество В России утвердили правила централизованного управления сетью связи Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.

Экономика В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

Финансы Курс доллара снизился до 63,46 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.

Политика Евросоюз продлил санкции против Белоруссии из-за «репрессий» Отмечается, что речь идет об эмбарго на поставки оружия и санкциях против четырех официальных лиц, подразумевающих заморозку активов и запрет на плездки.

Космос National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.