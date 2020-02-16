Общество
News.ruНовый глава Офиса Зеленского отчитался о доходах
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал доход за 2019 год в размере $10,4 тысяч. Как следует из налоговой декларации, выдержки из которой приводит РИА Новости, доход Ермака состоял из зарплаты и прибыли от предпринимательской деятельности.
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Число умерших от коронавируса в Хубэе увеличилось до 1696 человек
За последние сутки зарегистрированы 100 новых смертельных случаев, всего от коронавируса в провинции погибли 1696 человек.
Футбол
«Марсель» одержал третью победу подряд в Лиге 1, обыграв «Лилль»
«Марсель» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка, расположившись на втором месте. У «Лилля» 40 очков (четвертая позиция).
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
Политика
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Здоровье
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Астон Виллы»
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Сирийский Алеппо освободился от боевиков
Происшествия
На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар
На станции Амгунь в Хабаровском крае загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»
Кино
В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Космос
НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot
Культура
Добронравов объяснил конфликт с коллегой по сериалу «Сваты»
Российский актёр Фёдор Добронравов рассказал, чем закончилась история, когда его партнёр по сериалу "Сваты" Анатолий Васильев заявил об уходе из популярного ситкома.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Общество
У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess
Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Армия и оружие
Литва, Эстония и США совершат наблюдательный полет над Россией
США, Эстония и Литва совершат наблюдательный полет над Россией и Белоруссией в рамках Международного договора по открытому небу, сообщает телеканал «Звезда».
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Спорт
Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом
Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Наука
Портативный МРТ получил разрешение в США
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало разрешение на продажу портативного МРТ.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Армия и оружие
Благодаря Турции у сирийских боевиков появились американские ПЗРК
Турция поставляет боевикамв Сирии в зоне деэскалации "Идлиб" американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
Энергетика
Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне
Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.