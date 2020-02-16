Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал доход за 2019 год в размере $10,4 тысяч. Как следует из налоговой декларации, выдержки из которой приводит РИА Новости, доход Ермака состоял из зарплаты и прибыли от предпринимательской деятельности.

Политика Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Культура Добронравов объяснил конфликт с коллегой по сериалу «Сваты» Российский актёр Фёдор Добронравов рассказал, чем закончилась история, когда его партнёр по сериалу "Сваты" Анатолий Васильев заявил об уходе из популярного ситкома.

Общество У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

Авто Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7 Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Наука Портативный МРТ получил разрешение в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало разрешение на продажу портативного МРТ.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.