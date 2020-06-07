Политика
ФедералПрессЖителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ. Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Лукашенко расформировал правительство Белоруссии. Президент отправил в отставку действующих министров.
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Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Газета.Ru 12:45
Общество
Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета
Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года.
Газета.Ru 19:50
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Политика
Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона.
Известия 10:00
Политика
На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Единоборства
Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 01:39
Армия и оружие
Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут
Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
ФАН 09:49
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
Политика
Захарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов
5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства.
News.ru вчера в 15:38
Происшествия
Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям
За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев.
Коммерсантъ 17:55
Гаджеты
МТС продает один из лучших смартфонов Xiaomi Redmi с огромной скидкой менее чем за 11 тысяч рублей
В интернет-магазине оператора МТС временно упал в цене один из самых интересных недорогих смартфонов Xiaomi Redmi.
Dgl.ru 17:27
Футбол
«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
Технологии
Эксперт рассказал, опасно ли ставить на телефон приложение банка
Мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но в некоторых случаях могут представлять определенную опасность.
ПРАЙМ 19:03
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной
У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor 11:37
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
Политика
Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
Наука
Ученые СПбГУ разработали модель мозга динозавра в 3D
Российским экспертом удалось создать первую детальную виртуальную трехмерную копию кровеносных сосудов головы и мозга анкилозавра.
Evo-rus.com вчера в 02:51
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Энергетика
Эксперт рассказал о времени возможного роста цен на нефть
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов по итогам завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи прокомментировал в субботу, 6 июня, телеканалу РЕН ТВ вероятность возвращения цен на нефть к их прошлогодним показателям.
Известия вчера в 17:12
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации.
Lenta.ru 17:09
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала протесты в Миннеаполисе песней «Убили негра»
Ведущая и журналист выложила в свой Instagram видеозапись с черным экраном, на фоне которого играет отрывок из песни «Запрещенных барабанщиков» - «Убили негра».
Newia.ru 03:23
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58