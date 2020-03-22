Политика
REGNUMНовый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Члены нового правительства дали интервью журналистам, в том числе и новый глава минобороны Словакии Ярослав Надь. Он заявил, что словацкое военное ведомство намерено выстраивать взвешенные отношения с каждой страной, в том числе и с Российской Федерацией.
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с чего всё началось
Члены нового правительства Словакии принесли присягу в масках и перчатках в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Associated Press. Отмечается, что все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова, были в медицинских масках и перчатках.RT на русскомвчера в 11:00
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Новый министр обороны Словакии хочет избежать «ада» в отношениях с Россией
Комсомольская правдавчера в 23:15
«Не хотим ада». Министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией
ФедералПрессвчера в 17:52
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Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса
Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Правительство построит дополнительные инфекционные боксы в регионах
Российское правительство приняло решение построить в регионах страны дополнительные инфекционные боксы на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Общество
Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве
Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Наука
Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением
Необычный способ противостояния глобальному потеплению изобрели в Великобритании.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Общество
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
«Почта России» объявила, что приостанавливает сообщение с 15 странами, которые прекратили обработку международной почты из-за коронавируса, пишут «Известия».
Космос
Все запущенные с Байконура британские спутники OneWeb вышли на связь
Ранее в воскресенье сообщалось, что «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Общество
Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют
В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании
За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания
Общество
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Общество
Коронавирус выявили у сотрудника Букингемского дворца
В Букингемском дворце выявили коронавирус у одного из сотрудников. Больной мог контактировать с королевой страны Елизаветой Второй.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Здоровье
Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями
В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Политика
Турция приостановит авиасообщение с 46 странами
Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.