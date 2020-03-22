Политика

REGNUMREGNUMНовый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Члены нового правительства дали интервью журналистам, в том числе и новый глава минобороны Словакии Ярослав Надь. Он заявил, что словацкое военное ведомство намерено выстраивать взвешенные отношения с каждой страной, в том числе и с Российской Федерацией.
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с чего всё началось

Правительство Словакии принесло присягу в масках и перчатках

Члены нового правительства Словакии принесли присягу в масках и перчатках в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Associated Press. Отмечается, что все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова, были в медицинских масках и перчатках.
RT на русскомвчера в 11:00

Подробнее о событии

В Словакии рассказали о желании избежать ада в отношениях с Россией

Lenta.ru03:52

Новый министр обороны Словакии хочет избежать «ада» в отношениях с Россией

Комсомольская правдавчера в 23:15

Новый министр обороны Словакии настроен на взвешенные отношения с Россией

Красная веснавчера в 17:01

«Не хотим ада». Министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией

ФедералПрессвчера в 17:52

Новый глава минобороны Словакии хочет избежать «ада» в отношениях с РФ

РЕН ТВвчера в 17:21

Словакия захотела избежать «ада» в отношениях с Россией

Взгляд.рувчера в 22:27

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

РИА Новостивчера в 16:41
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
РИА Новости 07:44
Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

REGNUM 06:35
Религия

Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса

Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:10
Общество

Правительство построит дополнительные инфекционные боксы в регионах

Российское правительство приняло решение построить в регионах страны дополнительные инфекционные боксы на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Газета.Ru 07:21
Общество

Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Известия 02:33
Общество

Ангелу Меркель заметили в супермаркете с вином и туалетной бумагой

Наша версия 07:37
Наука

Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Необычный способ противостояния глобальному потеплению изобрели в Великобритании.
ToDay News Ufa 20 марта в 16:08
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 20 марта в 02:46
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» объявила, что приостанавливает сообщение с 15 странами, которые прекратили обработку международной почты из-за коронавируса, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 14:59
Космос

Все запущенные с Байконура британские спутники OneWeb вышли на связь

Ранее в воскресенье сообщалось, что «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Известия 07:00
Общество

Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют

В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Эхо Москвы 07:30
Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:48
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Коммерсантъ 06:58
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК 20 марта в 17:00
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании

За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Газета.Ru 07:07
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания

Российская газета 05:08
Общество

«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 05:55
Общество

Коронавирус выявили у сотрудника Букингемского дворца

В Букингемском дворце выявили коронавирус у одного из сотрудников. Больной мог контактировать с королевой страны Елизаветой Второй.
News.ru 07:22
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Здоровье

Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Известия 07:09
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru 20 марта в 09:56
Политика

Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Pravda.Ru вчера в 08:31
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