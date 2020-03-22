Члены нового правительства Словакии принесли присягу в масках и перчатках в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Associated Press. Отмечается, что все участники церемонии, в том числе президент Зузана Чапутова, были в медицинских масках и перчатках.

с чего всё началось

Члены нового правительства дали интервью журналистам, в том числе и новый глава минобороны Словакии Ярослав Надь. Он заявил, что словацкое военное ведомство намерено выстраивать взвешенные отношения с каждой страной, в том числе и с Российской Федерацией.

Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией

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