Политика
REGNUMНовый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Члены нового правительства дали интервью журналистам, в том числе и новый глава минобороны Словакии Ярослав Надь. Он заявил, что словацкое военное ведомство намерено выстраивать взвешенные отношения с каждой страной, в том числе и с Российской Федерацией.
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«Не хотим ада». Министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией
ФедералПрессвчера в 17:52
Новый министр обороны Словакии хочет избежать «ада» в отношениях с Россией
Комсомольская правдавчера в 23:15
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Происшествия
Названа причина ДТП в Тамбовской области
Общество
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Хоккей
Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»
Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса
На фоне эпидемии нового коронавируса россияне в марте потратили на товары для домашнего досуга на 75% больше, чем годом ранее.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Политика
Эксперты предрекли закат США после пандемии
Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы, пишет Foreign Policy со ссылкой на 12 ведущих мировых экспертов.
Армия и оружие
КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет
В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта.
Футбол
«Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом», несмотря на коронавирус
«Уфа» в официальном Twitter анонсировала матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова».
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Армия и оружие
National Interest назвал единственный недостаток Ту-160
The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Происшествия
Бастрыкин наградил петербуржца, который задержал убийцу пенсионера
Петербуржец 18-го марта стал очевидцем убийства 80-летнего пенсионера, разоружил злоумышленника и задержал его, а затем передал подоспевшим полицейским.
Гаджеты
Процессор Tiger Lake-U оказался производительнее Core i5-9300H семейства Coffee Lake-H
Ещё одной важной особенностью будущих процессоров Tiger Lake-U станет то, что они будут производиться по улучшенному 10-нм техпроцессу.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Сингапуре произошла вторая вспышка коронавируса
В Сингапуре наблюдается вторая вспышка коронавируса COVID-19 из-за распространения болезни вне Китая, рассказал министр национального развития Лоуренс Вон на пресс-конференции.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Общество
На Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом
Южно-Сахалинск, 22 марта 2020, 08:55 — REGNUM заражение коронавирусной инфекцией подозревается у двух жителей Сахалинской области.