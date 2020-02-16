Декларация о доходах нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака была опубликована в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Политика МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита» Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра.

Происшествия Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Общество В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

Общество В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.