Экономика

REGNUMREGNUMНовый глава офиса президента Зеленского задекларировал доходы

Декларация о доходах нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака была опубликована в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Новый глава офиса Зеленского задекларировал $10,4 тысячи доходов

РИА Новости06:08

Новый глава Офиса Зеленского отчитался о доходах

News.ru07:58

Новый глава офиса президента Зеленского задекларировал доходы

REGNUM07:25

Опубликована декларация о доходах Ермака

Вести.Ru06:16

Глава офиса Зеленского имеет имущества и вкладов на миллионы гривен

Красная весна08:41

Стало известно, сколько заработал новый глава администрации Зеленского

Аргументы недели05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Происшествия

Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

Вести.Ru 07:52
Футбол

Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
RT на русском 15:12
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 13:48
Происшествия

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
РИА Новости 13:04
Происшествия

Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

ТАСС 14:26
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

Lenta.ru 12:58
Общество

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 14:33
Политика

МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра.
РБК 10:20
Происшествия

Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима

Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
News.ru 11:23
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Культура

В Австралии трагически погиб автор саундтрека к сериалу «Бригада»

Профиль 06:25
Происшествия

Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Gazeta.SPb 10:51
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 12:54
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал гостевую победу у «Астон Виллы»

Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Астон Виллой» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
LiveSport.ru 11:00
Общество

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Известия 13:00
Общество

Аналитики: к концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD

Все ноутбуки на рынке Западной Европы перейдут на твердотельные жесткие диски (SSD) к концу 2020 года, по данным аналитической компании Context, сообщает 16 февраля iXBT.
Красная весна 13:46
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Общество

В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Известия 13:37
Общество

Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России

Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Коммерсантъ 14:55
Политика

Сторонник Порошенко назвал ублюдками голосовавших за Зеленского

Экс-советник министра обороны Украины и сторонник Петра Порошенко Юрий Бирюков обрушился с резкой критикой на военнослужащих ВСУ, которые голосовали за Владимира Зеленского на прошлых выборах.
РЕН ТВ 13:18
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Газета.Ru 01:53
Единоборства

Ян Блахович пообещал нокаутировать Джона Джонса

FightTime.ru 06:33
Авто

Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

МонаВиста 07:40
Космос

SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Газета.Ru вчера в 19:24
Политика

Sky News: ЕС предложил Британии неприемлемые условия торговли

Правительство Великобритании посчитало «чрезмерными и смехотворными» условия свободной торговли с ЕС, предложенные стране после выхода из Европейского Союза.
News.ru 15:24
Армия и оружие

Сирийская армия предотвратила атаку беспилотников на НПЗ в Хомсе

Сирийская армия предотвратила атаку беспилотников на НПЗ в городе Хомсе.
РЕН ТВ 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Иосифович Богдан
Украинский политик
Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На посту руководителя Офиса президента отвечал за коммуникацию, правовые и политические вопросы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное