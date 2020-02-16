Экономика
REGNUMНовый глава офиса президента Зеленского задекларировал доходы
Декларация о доходах нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака была опубликована в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
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Происшествия
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею
Футбол
Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Политика
МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»
Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра.
Происшествия
Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима
Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал гостевую победу у «Астон Виллы»
Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Астон Виллой» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Общество
Аналитики: к концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD
Все ноутбуки на рынке Западной Европы перейдут на твердотельные жесткие диски (SSD) к концу 2020 года, по данным аналитической компании Context, сообщает 16 февраля iXBT.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Общество
В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Общество
Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России
Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Политика
Сторонник Порошенко назвал ублюдками голосовавших за Зеленского
Экс-советник министра обороны Украины и сторонник Петра Порошенко Юрий Бирюков обрушился с резкой критикой на военнослужащих ВСУ, которые голосовали за Владимира Зеленского на прошлых выборах.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Единоборства
Ян Блахович пообещал нокаутировать Джона Джонса
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Политика
Sky News: ЕС предложил Британии неприемлемые условия торговли
Правительство Великобритании посчитало «чрезмерными и смехотворными» условия свободной торговли с ЕС, предложенные стране после выхода из Европейского Союза.
Армия и оружие
Сирийская армия предотвратила атаку беспилотников на НПЗ в Хомсе
Сирийская армия предотвратила атаку беспилотников на НПЗ в городе Хомсе.