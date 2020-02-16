Экономика
REGNUMНовый глава офиса президента Зеленского задекларировал доходы
Декларация о доходах нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака была опубликована в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Происшествия
Внедорожник сбил пенсионера в Южно-Сахалинске
Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо сбил пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось ранее, 15 февраля, в 11:40.
Космос
Исследователи зафиксировали повторяющиеся сигналы из дальнего космоса
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Политика
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
Что касается начала российских продаж кроссовера Skoda Karoq, то его предлагают в комплектации Ambition и Style.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший российский аэропорт «Шереметьево» может стать частным полностью.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Автоспорт
Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Энергетика
Турция сокращает закупки у «Газпрома»
Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Происшествия
На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар
На станции Амгунь в Хабаровском крае загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Биатлон
Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Армия и оружие
Главком ВМФ России посетит Кубу
По информации представителя Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитана первого ранга Игоря Дыгало во время рабочей поездки адмирал Николай Евменов проведет встречу с руководителями кубинского оборонного ведомства.
Армия и оружие
Ракетный удар был нанесен по военной базе США в Багдаде
Как пишет РИА Новости, военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару.
Политика
Захарова отметила антикитайский крен на Мюнхенской конференции
Участниками Мюнхенской конференции по безопасности был услышан призыв оставить русофобский крен в прошлом, однако этот призыв был услышан совершенно неправильно, потому что в этот раз крен стал антикитайский, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Здоровье
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
Политика
Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
Музыка
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт
Экономика
Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Единоборства
Российские борцы выиграли 9 золотых медалей и командные зачеты ЧЕ
Сборная России завоевала девять наград высшего достоинства, шесть серебряных и семь бронзовых медалей на завершившемся в воскресенье в Риме чемпионате Европы, победив в командном зачете соревнований по вольной, греко-римской и женской борьбе.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».