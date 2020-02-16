Экономика

REGNUMREGNUMНовый глава офиса президента Зеленского задекларировал доходы

Декларация о доходах нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака была опубликована в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
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Новый глава офиса Зеленского задекларировал $10,4 тысячи доходов

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