Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он будет продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов.

С чего всё началось Председатель японской правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга заявил о намерении возобновить диалог с российской стороной по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, сообщает телеканал NHK Аргументы и Факты 07:48