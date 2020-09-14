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Газета.Ru
Газета.Ru

Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил

Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он будет продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов.В источнике
С чего всё началось
Председатель японской правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга заявил о намерении возобновить диалог с российской стороной по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, сообщает телеканал NHK
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Аргументы и Факты07:48
Подробнее о событии
РБК

Будущий премьер-министр Японии высказался на тему Курил

РБК08:39
Коммерсантъ

Будущий премьер Японии продолжит обсуждать с Россией принадлежность южных Курил

Коммерсантъ07:17
Lenta.ru

Будущий премьер Японии высказался о Курилах

Lenta.ru06:17
RT на русском

Будущий премьер Японии высказался на тему Курил

RT на русском06:49
РИА Новости

Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

РИА Новости06:41
ТАСС

Суга заявил, что Япония должна обсуждать с Россией принадлежность всех южных Курил

ТАСС06:26
Газета.Ru

Есихидэ Суга намерен продолжать диалог с Россией о принадлежности четырех островов

Газета.Ru08:54

Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное деловчера в 03:21
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших

Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом количество иммунных снижается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Взгляд.ру09:58

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что нужно быть готовым к разным вариантам, но в случае соблюдения обществом правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке второй волны коронавируса в РФ не будет, пишет «Национальная служба новостей».
URA.Ru10:01
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Президент Эстонии напомнила руководству Белоруссии о суде в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что руководство Белоруссии, которое «применяет насилие» в ходе протестов в стране, может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.
RT на русском10:09
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