Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
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Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он будет продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов.В источнике
С чего всё началось
Председатель японской правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга заявил о намерении возобновить диалог с российской стороной по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, сообщает телеканал NHK
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