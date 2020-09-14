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Газета.Ru
Газета.Ru

Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил

Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех Курильских островов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он будет продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов.В источнике
С чего всё началось
Председатель японской правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга заявил о намерении возобновить диалог с российской стороной по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, сообщает телеканал NHK
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Аргументы и Факты07:48
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РИА Новости

Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах

РИА Новости06:43
Коммерсантъ

Будущий премьер Японии продолжит обсуждать с Россией принадлежность южных Курил

Коммерсантъ07:17
RT на русском

Будущий премьер Японии высказался на тему Курил

RT на русском06:49
РБК

Будущий премьер-министр Японии высказался на тему Курил

РБК07:44
ТАСС

Суга заявил, что Япония должна обсуждать с Россией принадлежность всех южных Курил

ТАСС06:26
Lenta.ru

Будущий премьер Японии высказался о Курилах

Lenta.ru06:17
Газета.Ru

Ёсихидэ Суга: Япония продолжит обсуждать принадлежность Курил с Россией

Газета.Ru06:37

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