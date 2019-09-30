Футбол
Donday.ruНовый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме
Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме. Видео с его откровением выложила жена футболиста - Алана. Спортсмен рассказал, чем питался, где спал и как проходило время в колонии.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Культура
Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября
News.ru вчера в 15:46
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Кино
Вышел первый тизер четвёртого сезона «Очень странных дел»
Игромания.ру 01:38
Кино
Вышел второй трейлер боевика «King’s man: Начало»
Дни24 вчера в 19:00
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
Число непубличных госкомпаний выросло на четверть
Публичных акционерных обществ (ПАО) с госучастием становится все меньше — за два с половиной года (с начала ведения такой статистики) их число сократилось почти вдвое.
РБК вчера в 22:59
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Политика
Белоруссия назвала бессмысленным размещение российской военной базы
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение на белорусской территории российской базы ВВС бессмысленно.
Газета.Ru 02:31
Здоровье
В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь
Профиль вчера в 10:17
Общество
Оклады судей и правоохранителей увеличатся с 1 октября
Согласно постановлению правительства, с учетом уровня инфляции с 1 октября на 4,3% повышаются оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Российская газета вчера в 06:26
Политика
В Крыму назначат нового председателя правительства
Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Финансы
За сентябрь украинская гривна укрепилась к доллару США на 4,6%
Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.
REGNUM вчера в 03:19
Здоровье
Роспотребнадзор просит граждан надевать маски от гриппа
Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы защитится от заражения и распространения инфекции, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 01:43
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Технологии
Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи Facebook в России и ряда других стран сообщили о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 01:32
Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52
Технологии
Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2
Ранее в Минпромторге заявили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «кукурузник».
Взгляд.ру 02:29
Политика
«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12