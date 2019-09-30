Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме. Видео с его откровением выложила жена футболиста - Алана. Спортсмен рассказал, чем питался, где спал и как проходило время в колонии.

Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме

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