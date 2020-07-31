Общество

СобеседникСобеседникНовый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
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Клип Лободы и Pharaoh за сутки собрал 139 тысяч дизлайков

РЕН ТВвчера в 19:07

В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек Boom Boom

РИА Новостивчера в 17:05

Видео дня: Лобода, Собчак и Галич свергают мужской взгляд на женщин

РБКвчера в 03:09

Собчак появилась в клипе Лободы с прической в виде груди

Газета.Ruвчера в 04:29

Гудков снял Лободе и Pharaoh новый клип. Пользователи не оценили

Телеканал 360°вчера в 05:20

«Лолита в латексе и Собчак с пришитой грудью»: Александр Гудков снял для Светланы Лободы скандальный клип

Комсомольская правдавчера в 08:12

LOBODA & PHARAOH выпустили совместный клип под названием Boom Boom 18+

FoxTime.ru30 июля в 19:59
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Газета.Ru вчера в 18:50
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Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru вчера в 13:00
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
1,2K
Политика

Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс вчера в 12:13
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Футбол

«Спартак» представил форму на следующий сезон

Московский "Спартак" представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 02:59
Происшествия

15 человек пострадали в результате наезда машины на толпу во Франции

Известия 04:28
Футбол

«Химки» уволили главного тренера Юрана

Главный тренер подмосковного клуба "Химки" Сергей Юран был отправлен в отставку Руководство химчан не стало продлевать трудовой договор с наставником.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 13:17
1
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
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Общество

Во Владивостоке прошла акция в поддержку хабаровских протестов

Коммерсантъ 02:38
2
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
15
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин отравления семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
1
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

CT news вчера в 16:45
3
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года

За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:58
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Интернет

Определены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Россиянам объяснили, на какие сайты опасно заходить при использовании общественного Wi-Fi.
МедиаПоток 03:26
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Музыка

Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов

Комсомольская правда вчера в 08:25
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 30 июля в 10:59
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Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
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Общество

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Происшествия

После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести

RT на русском вчера в 06:36
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Экономика

Россияне не выплатили 90% просроченных кредитов во время карантина

В июле ситуация только ухудшилась. По оценкам специалистов около 90 процентов кредитов так и не вернулись к нормальному графику платежей.
Оka.fm вчера в 11:00
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Единоборства

Глава UFC подтвердил, что Макгрегор принял вызов Хамзата Чимаева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на твит ирландца Конора Макгрегора, в котором он принял вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
РИА Новости 02:33
Гаджеты

Nokia готовит к презентации сразу три новых смартфона

Nokia готовит к выпуску сразу три смартфона, которые будут презентованы на выставке Internationale Funkausstellung 2020 в Берлине.
Дни24 вчера в 05:07
1
Экономика

В России резко подорожали яблоки

В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
Lenta.ru 03:46
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Политика

Президент Абхазии заявил о готовности открыть границу с РФ с 1 августа

Напомним, в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ было принято решение об открытии с субботы государственной границы с Абхазией.
Российская газета вчера в 15:32
Происшествия

На Кубани подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 августа 2020, 11:09 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 1 августа.
REGNUM 04:09
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Здоровье

Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль

1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
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советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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