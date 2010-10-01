Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНовый конь в ЦСКА. Армейцы представили маскота

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ЦСКА на своем канале в Youtube опубликовал видео о первом дне нового маскота в клубе.
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Новый конь в ЦСКА. Армейцы представили маскота

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