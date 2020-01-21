Позднее коронавирус распространился в такие города, как Пекин и Шанхай. Кроме того, случаи заболевания новым вирусом позднее были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде и Японии. В Китае, по последним данным, от нового коронавируса уже скончались шесть человек.

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Политика Министром просвещения назначен Сергей Кравцов Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Указ об этом подписал Владимир Путин.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Политика В России сформировали новое правительство Президент России Владимир Путин уже принял новый состав, говорится в указе от 21 января.

Происшествия Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил о завершении психолого-психиатрического освидетельствования его подзащитного.

Общество Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.

Происшествия Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.

Общество Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.

Общество Госдума обсудит расширение использования материнского капитала Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит законопроект об использовании средств маткапитала на строительство дома на садовом участке, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Спорт WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.

Здоровье Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.