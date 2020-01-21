Общество
РБКНовый коронавирус из Китая добрался до США
Позднее коронавирус распространился в такие города, как Пекин и Шанхай. Кроме того, случаи заболевания новым вирусом позднее были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде и Японии. В Китае, по последним данным, от нового коронавируса уже скончались шесть человек.
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Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Политика
Министром просвещения назначен Сергей Кравцов
Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Указ об этом подписал Владимир Путин.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Мишустин привел в Белый дом команду мечты
Обычно премьер-министры путинской России не располагают особой свободой при формировании команды своих министров.
Политика
Politico: гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США
Помимо Белоруссии и Киргизии, среди стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США, могут оказаться Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея.
Футбол
Лэмпард снова обыграет Артету: прогноз на матч «Челси» — «Арсенал»
Арсенал встречался с Челси (1:2) во время Boxing Day и удивил соперника высоким прессингом.
Политика
В России сформировали новое правительство
Президент России Владимир Путин уже принял новый состав, говорится в указе от 21 января.
Гаджеты
Nvidia может представить GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в марте
Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил о завершении психолого-психиатрического освидетельствования его подзащитного.
Общество
Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг
Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Здоровье
Кардиолог Федоров рассказал, как предотвратить тромбоз
Установлено, что смерть актрисы наступила из-за оторвавшегося тромба. Кардиолог Алексей Федоров рассказал о способах профилактики тромбоза.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Экономика
Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Шоу-бизнес
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака
Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
Общество
Госдума обсудит расширение использования материнского капитала
Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит законопроект об использовании средств маткапитала на строительство дома на садовом участке, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Политика
Мединский станет помощником Путина
Футбол
Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Гаджеты
Garmin представила тактические смарт-часы со шпионским режимом и кнопкой уничтожения данных
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Здоровье
Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении
Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.