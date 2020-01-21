Общество

РБКРБКНовый коронавирус из Китая добрался до США

Позднее коронавирус распространился в такие города, как Пекин и Шанхай. Кроме того, случаи заболевания новым вирусом позднее были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде и Японии. В Китае, по последним данным, от нового коронавируса уже скончались шесть человек.
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Новый коронавирус из Китая добрался до США

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