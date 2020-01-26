Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксНовый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя. Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса.
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В Китае назвали сроки инкубационного периода нового коронавируса

RT на русском09:00

Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики

Комсомольская правда05:56

В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

РИА Новости04:30

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Интерфакс05:04

Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

РБК05:54

Вирус вырвался за пределы Китая: список стран пополняется

Вести.Ru06:50

Инкубационный период нового коронавируса — от 1 до 14 дней

REGNUM03:47
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Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

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На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
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Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
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Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК 24 января в 18:46
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В Петербурге задержали участников пикета против изменения Конституции

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Эхо Москвы 08:37
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

Женщина погибла в аварии с маршруткой в Ленинградской области

В результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области погиб один человек и не менее шести пострадали, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Аргументы и Факты 07:23
Политика

Помощник Путина Сурков уходит в отставку

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.
NewsFrol вчера в 04:45
Здоровье

Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев

Информацию о резком росте онкологических заболеваний у новорожденных в Красноярском крае опроверг министр здравоохранения региона Борис Немик 24 января в беседе с журналистами.
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Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:03
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 23 января в 11:18
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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
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Культура

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
Канал 7+ вчера в 07:35
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
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Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой

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Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

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Газета.Ru 08:35
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За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
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Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
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«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол

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Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
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ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
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Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа

Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
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Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе

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Кокорин вошёл в стартовый состав «Зенита» на игру против «Зальцбурга»

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Умер режиссер и основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Комитет по культуре Санкт-Петербурга в воскресенье сообщил о кончине режиссера, основателя петербургского театра "Буфф" Исаака Штокбанта.
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Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

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Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
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