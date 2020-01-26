Здоровье
ИнтерфаксНовый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя. Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса.
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Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики
Комсомольская правда05:56
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Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
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Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.
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В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Общество
Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения
При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
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Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Екатерина Волкова оказалась неизлечимо больна
Популярная российская актриса Екатерина Волкова в программе телеканала НТВ "Секрет на миллион" раскрыла свой страшный смертельный диагноз.
Наука
Подвергли сомнению происхождение китайского коронавируса от змей
Футбол
Манчестер Сити — Фулхэм 4:0
«Манчестер Сити» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Фулхэм» — 4:0. Уже на 8-й минуте гости остались в меньшинстве, поскольку Тим Рим в своей штрафной сбил Габриэла Жезуса.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
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Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Здоровье
Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком
Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал гипотезу канадских ученых о том, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку.
Биатлон
Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей
Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград.
Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Кино
Гран-при кинопремии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел» завоевал фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко.
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Здоровье
Количество абортов в Татарстане сократилось почти наполовину
Количество абортов в Татарстане сократилось на 42 процента, на 29 процентов сократилось количество случаев прерывания женщинами первой беременности.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Происшествия
В аварии с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Крупная авария с участием рейсового автобуса произошла утром 26 января в Пермском крае на федеральной трассе М-7.
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Общество
В Великобритании показали посвященную Brexit монету
В Великобритании представили монету, которую выпустят в честь выхода страны из Евросоюза.
Происшествия
Полиция нашла мать четырех детей из заброшенного дома в Чите
Футбол
Гвардиола: «„Ливерпуль“ был бы чемпионом и в Испании, Италии и Германии»
Очевидно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии и Германии.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Шоу-бизнес
Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.