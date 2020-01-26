Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя. Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса.

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

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