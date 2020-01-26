Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксНовый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя. Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса.
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Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Интерфакс05:04

Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики

Комсомольская правда05:56

Инкубационный период нового коронавируса может составлять от 1 до 14 дней

Аргументы и Факты05:21

От дня до двух недель: коронавирус может передаваться во время инкубационного периода

Вести.Ru05:15

В Китае сообщили новые подробности о коронавирусе

RT на русском09:40

В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

РИА Новости04:30

Инкубационный период нового коронавируса — от 1 до 14 дней

REGNUM03:47
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Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru 24 января в 21:06
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.
RT на русском 10:05
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Газета.Ru 08:56
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Газета.Ru 08:22
Общество

Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Lenta.ru 09:20
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова оказалась неизлечимо больна

Популярная российская актриса Екатерина Волкова в программе телеканала НТВ "Секрет на миллион" раскрыла свой страшный смертельный диагноз.
Ugpressa.ru 02:14
Наука

Подвергли сомнению происхождение китайского коронавируса от змей

ToDay News Ufa 24 января в 13:51
Футбол

Манчестер Сити — Фулхэм 4:0

«Манчестер Сити» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Фулхэм» — 4:0. Уже на 8-й минуте гости остались в меньшинстве, поскольку Тим Рим в своей штрафной сбил Габриэла Жезуса.
LiveSport.ru 09:52
Политика

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
РБК 10:27
Общество

Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»

Lenta.ru 08:37
Здоровье

Онколог прокомментировал гипотезу ученых о заражении раком

Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал гипотезу канадских ученых о том, что раковая опухоль может передаваться от человека к человеку.
РИА Новости 07:39
Биатлон

Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей

Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград.
Российская газета 10:07
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Газета.Ru 08:03
Кино

Гран-при кинопремии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел» завоевал фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко.
Культуромания 24 января в 14:50
Шоу-бизнес

Волочкова озвучила дату своей свадьбы

По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Рамблер 09:21
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

Российская газета 07:31
Здоровье

Количество абортов в Татарстане сократилось почти наполовину

Количество абортов в Татарстане сократилось на 42 процента, на 29 процентов сократилось количество случаев прерывания женщинами первой беременности.
Московский Комсомолец 24 января в 09:01
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

РИА Новости 09:02
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru 24 января в 14:00
Происшествия

В аварии с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Крупная авария с участием рейсового автобуса произошла утром 26 января в Пермском крае на федеральной трассе М-7.
ТВ Центр 04:03
Происшествия

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru 10:32
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Общество

В Великобритании показали посвященную Brexit монету

В Великобритании представили монету, которую выпустят в честь выхода страны из Евросоюза.
РЕН ТВ 05:36
Происшествия

Полиция нашла мать четырех детей из заброшенного дома в Чите

Красная весна 09:46
Футбол

Гвардиола: «„Ливерпуль“ был бы чемпионом и в Испании, Италии и Германии»

Очевидно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии и Германии.
Soccer.ru 03:23
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы

Uznayvse.ru вчера в 04:31
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
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