Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily. Изначально предполагалось, что аэропорт начнет работу 30 сентября, но его удалось запустить раньше.

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

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