Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНовый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Накануне самолет не смог взлететь из-за неблагоприятных погодных условий. Boeing 777X – последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.
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Boeing 777X совершил первый испытательный полёт

RT на русскомвчера в 18:20

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

РБКвчера в 15:17

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Эхо Москвывчера в 18:09

Новейший Boeing 777X успешно приземлился после первого испытательного полёта — видео

Life.ruвчера в 17:39

Cамолет Boeing 777X закончил первый испытательный полет

Газета.Ruвчера в 17:27

Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет

ТАССвчера в 17:12

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Коммерсантъвчера в 17:15
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Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина

Российский Диалог вчера в 01:59
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости 24 января в 14:55
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Футбол

«Аталанта» уничтожила «Торино», Иличич оформил хет-трик

Красная весна вчера в 16:44
Здоровье

В Кирове открылась клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня

В Кировской областной больнице открылась клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня.
Девятка.RU 23 января в 00:10
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае возросло почти на сто человек

Новый тип коронавируса в Китае обнаружен у 1372 человек. Об этом сообщает местное телевидение. Болезнь продолжает распространяться.
Политическая Экспертиза вчера в 10:11
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Кино

Collider: работу над сериалом про Оби-Ван Кеноби приостановили

Издание Collider со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney и Lucasfilm приостановили работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби.
Игромания.ру 24 января в 02:03
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ 24 января в 12:22
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Происшествия

Девушка в ХМАО выпала из окна 9-го этажа, встала и ушла

РЕН ТВ 24 января в 05:47
Здоровье

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 01:05
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Общество

Сергей Собянин рассказал о важности строительства Юго-Восточной хорды

Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря строительству ЮВХ столичные власти решат две важные проблемы: улучшат транспортную ситуацию и ликвидируют радиоактивные отходы.
Вечерняя Москва 24 января в 03:11
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости вчера в 12:50
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Спорт

Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
РЕН ТВ вчера в 14:04
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости 24 января в 09:32
Экономика

Крупнейшие банки РФ успели наладить сбор биометрии в срок

Россияне могут сдать свои биометрические данные для получения удаленных услуг в любом отделении крупнейшего банка, кредитные организации успели своевременно оснастить свои офисы необходимым оборудованием в соответствии с планами ЦБ, показал опрос банков из топ-30, проведенный агентством "Прайм".
ПРАЙМ 24 января в 19:15
Общество

Росстат сообщил о сокращении численности населения России

Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.
Gazeta.SPb 24 января в 22:16
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Известия вчера в 20:48
Спорт

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Чемпионат вчера в 07:17
Общество

США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:20
Авто

В России сертифицирован кроссовер Geely Atlas Pro

В 2001 году Geely получает лицензию на производство автомобилей и официально становится одним из первых частных автопроизводителей Китая, а модели марки публикуются в официальном автомобильном каталоге Китая.
ToDay News Ufa 24 января в 02:40
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия вчера в 14:34
Политика

Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Газета.Ru вчера в 13:22
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