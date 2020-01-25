Общество
ИнтерфаксНовый лайнер Boeing 777X совершил первый полет
Накануне самолет не смог взлететь из-за неблагоприятных погодных условий. Boeing 777X – последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.
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Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Футбол
«Аталанта» уничтожила «Торино», Иличич оформил хет-трик
Здоровье
В Кирове открылась клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня
В Кировской областной больнице открылась клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае возросло почти на сто человек
Новый тип коронавируса в Китае обнаружен у 1372 человек. Об этом сообщает местное телевидение. Болезнь продолжает распространяться.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Кино
Collider: работу над сериалом про Оби-Ван Кеноби приостановили
Издание Collider со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney и Lucasfilm приостановили работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Происшествия
Девушка в ХМАО выпала из окна 9-го этажа, встала и ушла
Здоровье
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Общество
Сергей Собянин рассказал о важности строительства Юго-Восточной хорды
Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря строительству ЮВХ столичные власти решат две важные проблемы: улучшат транспортную ситуацию и ликвидируют радиоактивные отходы.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Спорт
Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы
В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Экономика
Крупнейшие банки РФ успели наладить сбор биометрии в срок
Россияне могут сдать свои биометрические данные для получения удаленных услуг в любом отделении крупнейшего банка, кредитные организации успели своевременно оснастить свои офисы необходимым оборудованием в соответствии с планами ЦБ, показал опрос банков из топ-30, проведенный агентством "Прайм".
Общество
Росстат сообщил о сокращении численности населения России
Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Спорт
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Общество
США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса
В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Авто
В России сертифицирован кроссовер Geely Atlas Pro
В 2001 году Geely получает лицензию на производство автомобилей и официально становится одним из первых частных автопроизводителей Китая, а модели марки публикуются в официальном автомобильном каталоге Китая.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Политика
Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".