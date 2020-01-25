Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНовый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Накануне самолет не смог взлететь из-за неблагоприятных погодных условий. Boeing 777X – последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.
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Boeing 777X совершил первый испытательный полёт

RT на русскомвчера в 18:20

Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет

ТАССвчера в 17:12

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет

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Газета.Ruвчера в 17:27

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Коммерсантъвчера в 17:15

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

РБКвчера в 15:17
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Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 0:7. «Аталанта» впервые выиграла матч чемпионата Италии с разницей в 7 голов, сообщается в «твиттере» OptaPaolo.
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Газета.Ru вчера в 18:01
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Газета.Ru вчера в 18:34
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Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершившийся победой хозяев со счётом 2:0, привлёк внимание скаутов ряда европейских клубов.
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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
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Зинедин Зидан – о травмах Бэйла: «Я всегда буду защищать своих игроков»

Матч ТВ вчера в 14:39
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Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru вчера в 12:19
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Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
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Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

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Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения коронавируса

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в стране ускорились темпы распространения коронавирусной инфекции.
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Обнаружен новый неудаляемый Android-вирус

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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

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Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

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Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
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Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК 24 января в 18:46
Наука

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РБК вчера в 23:05
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Бой между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером состоится 9 мая в рамках турнира Bellator 243, который примет Сан-Хосе.
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Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
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Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
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Экипаж МКС подтвердил угрозу разгерметизации из-за микробов

Космонавты обследовали Международную космическую станцию и нашли подтверждения того, что корпусу МКС угрожает разгерметизация из-за воздействия микроорганизмов.
Вечерняя Москва вчера в 22:59
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