Общество
ИнтерфаксНовый лайнер Boeing 777X совершил первый полет
Накануне самолет не смог взлететь из-за неблагоприятных погодных условий. Boeing 777X – последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.
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Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
Здоровье
Названы первые симптомы смертельного коронавируса
Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
Технологии
Процессоры «Эльбрус-16С» нового поколения увидят свет в 2022 году
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Армия и оружие
Российские вертолёты погоняли американских рейнджеров в Сирии
Накануне днём, две ударных винтокрылых машины ВКС России были замечены в районе трасс, соединяющих город Камышли и Хасаку, где располагается несколько американских военных и блок-постов, созданных специально для блокирования перемещения российских военных по территории САР.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Футбол
«Аталанта» впервые выиграла матч Серии А с разницей в 7 голов
Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 0:7. «Аталанта» впервые выиграла матч чемпионата Италии с разницей в 7 голов, сообщается в «твиттере» OptaPaolo.
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Футбол
Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»
Матч 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершившийся победой хозяев со счётом 2:0, привлёк внимание скаутов ряда европейских клубов.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Футбол
Зинедин Зидан – о травмах Бэйла: «Я всегда буду защищать своих игроков»
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Хоккей
Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
Общество
Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань
Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения коронавируса
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в стране ускорились темпы распространения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Обнаружен новый неудаляемый Android-вирус
Троян-вирус был обнаружен в конце прошлого года, рассказали специалисты антивирусной компании Dr.Web.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Наука
Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком
Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку.
Единоборства
Немков проведет бой за титул Bellator против Бейдера 9 мая
Бой между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером состоится 9 мая в рамках турнира Bellator 243, который примет Сан-Хосе.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Технологии
Экипаж МКС подтвердил угрозу разгерметизации из-за микробов
Космонавты обследовали Международную космическую станцию и нашли подтверждения того, что корпусу МКС угрожает разгерметизация из-за воздействия микроорганизмов.