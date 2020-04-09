Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНазваны сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

Поставка в Воздушно-космические силы нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник отметил, что испытания проходят в соответствии с графиком.
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Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 20:05

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Российские ВКС получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

REGNUM01:58

Новый «летающий радар» А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году

Российская газета04:42

Названы сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

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Piter.tv02:45

Бомбардировщик Ил-4: удар по Берлину

ТК Звезда05:38

Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Газета.Ruвчера в 20:16

Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

РИА Новостивчера в 20:05
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Происшествия

Нарушители режимов начали получать штрафы в Томской области

Суды начали рассматривать дела в отношении нарушителей режимов повышенной готовности и полной изоляции в городах и районах Томской области.
НИА-Томск 03:06
Здоровье

Минздрав назвал основные симптомы коронавируса

Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Коммерсантъ 06:04
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Происшествия

Власти Чувашии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Четверо из 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Чувашии находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке, сообщает пресс-служба главы республики.
РИА Новости 05:25
Авто

Kia даст отсрочку на прохождение ТО

Отмечается, если владелец автомобиля предоставит дилеру информацию о наличии уважительных причин, которые не позволяют вовремя пройти ТО, то ему предоставят отсрочку.
32CARS.ru вчера в 04:39
Интернет

Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom

Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.
МИТ 05:37
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Эхо Москвы 05:00
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля

Ведомости 05:19
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Lenta.ru 06:03
Происшествия

При пожаре в частном доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

Российская газета 02:26
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 07 апреля в 09:39
Энергетика

Россия согласилась снизить добычу нефти на 14%

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 04:56
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Космос

Запуск навигационного спутника в США отложили на два месяца

Запуск третьего навигационного спутника нового поколения GPS III перенесен с конца апреля на конец июня из-за пандемии коронавируса, сообщили Космические силы США.
РИА Новости вчера в 00:03
Политика

Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России

Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Народные новости 02:57
Происшествия

В Карелии задержали экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
РИА Новости 05:04
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

ФАН 07 апреля в 22:55
Футбол

IFAB внёс изменения в правила игры рукой и офсайда

Совет объяснил, в каких случаях будут фиксировать игру рукой: при определении нарушения правил граница между плечом и рукой проходит по линии подмышки.
Евро-футбол.ру 03:30
Энергетика

Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне

По мнению экспертов, Эр-Рияд больше не сможет продолжать ценовую войну с Россией.
Военное обозрение 05:22
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы на самоизоляции

NewInform 07 апреля в 05:12
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