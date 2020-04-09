Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Поставка в Воздушно-космические силы нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник отметил, что испытания проходят в соответствии с графиком.

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