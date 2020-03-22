Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной. В субботу президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новое правительство.
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Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

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