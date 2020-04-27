Капитальный ремонт моста запланирован на август, в настоящее время ведется подготовка проектной документации. При этом уже заключен госконтракт на строительство нового моста через Зею. Работы планируются на 2021-2024 годы, а стоимость проекта 19, 8 миллиарда рублей.

Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году

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