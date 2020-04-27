Экономика

ИА Порт АмурИА Порт АмурНовый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году

Капитальный ремонт моста запланирован на август, в настоящее время ведется подготовка проектной документации. При этом уже заключен госконтракт на строительство нового моста через Зею. Работы планируются на 2021-2024 годы, а стоимость проекта 19, 8 миллиарда рублей.
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Глава Приамурья попросил Путина помочь ускорить строительство мостов

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Капремонт моста через Зею в Приамурье начнут в августе

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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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