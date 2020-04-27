Экономика
ИА Порт АмурНовый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году
Капитальный ремонт моста запланирован на август, в настоящее время ведется подготовка проектной документации. При этом уже заключен госконтракт на строительство нового моста через Зею. Работы планируются на 2021-2024 годы, а стоимость проекта 19, 8 миллиарда рублей.
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На строительство моста в Амурской области в 2020 году выделят 5 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 08:45
Владимир Путин поручил начать строительство нового моста через Зею в этом году
ГТРК Амурвчера в 10:08
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Экономика
Правительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября
Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:04
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Экономика
Глава ЦБ предложила расширить страхование вкладов на НКО и счета ТСЖ
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Rambler News Service 07:17
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Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Медработники рассказали о текущей ситуации в медучреждении и о том, в каких условиях им приходится работать в разгар пандемии коронавируса.
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тыс. пациентов с ОРВИ
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Известия 00:33
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«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен
Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru вчера в 11:45
Финансы
В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки.
RT на русском 06:57
Общество
Заместитель главврача нижегородской больницы умер от коронавируса
Ушел из жизни заместитель главного врача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Иванович Аристов.
Патриоты Нижнего 07:01
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
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Регион online 05:43
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество
Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском вчера в 10:41
Общество
Более половины россиян поддержали жесткие меры по борьбе с пандемией
«Выступают скорее за введение мягких мер, снижающих негативные последствия для экономики, но увеличивающие сроки эпидемии и уровень смертности, 25% наших соотечественников», — говорится в результатах опроса ВЦИОМ, которые опубликовал сайт центра.
Телеканал 360° 06:52
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $20 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 12:31
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Футбол
РПЛ назвала две возможные даты возобновления чемпионата
Представители российской лиги предложили две даты возобновления чемпионата.
Башинформ 00:54
Здоровье
Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса
Директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян.
RT на русском 07:13
Здоровье
В Севастополе не выявлено новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 26 апреля новых случаев COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.
ForPost 26 апреля в 05:07