Общество

Долг.рфДолг.рфНовый обзор судебной практики от ВС РФ в условиях коронавируса

ДОЛГ.РФ кратко расскажет о главных вопросах и ответах.
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Общество

В Татарстане зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru 03:40
Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
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Армия и оружие

Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров

РИА Новости 05:13
1
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Происшествия

В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
3
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
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Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
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Общество

«Газпром» отказался эвакуировать протестующих вахтовиков

Несмотря на протестные действия работников вахтового поселка Чаяндинского месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск», компания не намерена экстренно эвакуировать рабочих с объекта.
Солидарность вчера в 04:41
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Гаджеты

Nokia выпустит два новых ультрабюджетных кнопочных телефона

Компания HMD Global, по сведениям сетевых источников, в скором времени выпустит два новых кнопочных телефона.
Dgl.ru вчера в 22:04
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
28
Общество

Лукашенко потребовал поставить под контроль западную гумпомощь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная гуманитарная помощь не направлялась на деструктивную деятельность в стране.
РИА Новости 04:15
1
Общество

В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом

Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
6
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,6K
Наука

Спинозавры оказались хорошими пловцами

Палеонтологи обнаружили новую окаменелость, которая свидетельствует о том, что динозавры вида Spinosaurus aegyptiacus были хорошо приспособлены к жизни в воде, в отличие от представителей отряда ящеротазовых динозавров.
Индикатор 05:21
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
39
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
177
Политика

Власти не перенесут единый день голосования в сентябре

Власти не станут переносить единый день голосования, планирующийся на 13 сентября.
Муксун.fm 04:34
Общество

Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
474
Общество

В Башкирии с 4 мая вводится масочный режим

В Башкортостане с 4 мая вводится масочный режим.
Башинформ 05:12
4
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
898
Кино

Умер актер Болливуда Риши Капур

Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
4
Гаджеты

Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть

В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 02:27
3
Экономика

Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
Коммерсантъ вчера в 21:24
20
Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
Первый канал 28 апреля в 00:35
2,1K
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
2,9K
Хоккей

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Петровым

ProstoProSport вчера в 11:00
1
Как работают Яндекс.Новости?
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