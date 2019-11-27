Общество

РБКРБКНовый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости». Состав № 71/72 «Белогорье» проследует из Москвы в Белгород.
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Новый поезд с душем совершит свой первый рейс из Москвы в Белгород

News.ruвчера в 17:06

Фирменный поезд «Белогорье» с вагонами нового модельного ряда отправился с Курского вокзала в первый рейс

Агентство Москва16:03

Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс

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Обновленный поезд с душевыми в каждом вагоне отправился в первый рейс Москва - Белгород

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Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

РБК20:47

Обновлённое «Белогорье»

Гудоквчера в 18:00

Поезд с душем и без хлопающих дверей отправится в РФ в первый рейс

ПРАЙМвчера в 16:15
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Ашберн
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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

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