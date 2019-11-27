Общество
РБКНовый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс
В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости». Состав № 71/72 «Белогорье» проследует из Москвы в Белгород.
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Политика
Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Политика
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Общество
В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России
Советская и украинская певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать $60 тыс. (около 3,8 млн рублей), пишет kp.ru со ссылкой на генерального менеджера одного из столичных агентств.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане ампутировали руки
Руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов сообщил, что одной из пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане пришлось ампутировать обе руки, передает «Лента.ру».
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Происшествия
В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме
В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Армия и оружие
Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии
Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.
Хоккей
Пять очков Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Ванкувером»
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время поделился информацией о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая уже на протяжении шести лет восстанавливается после тяжелого ДТП.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Общество
Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей
Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.
Общество