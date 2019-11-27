Общество
РБКНовый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс
В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости». Состав №71/72 «Белогорье» проследует из Москвы в Белгород.
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Фирменный поезд «Белогорье» с вагонами нового модельного ряда отправился с Курского вокзала в первый рейс
Агентство Москвавчера в 16:03
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Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
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Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
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Панарин повторил достижение Марка Мессье
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