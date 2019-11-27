Общество

РБКРБКНовый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости». Состав №71/72 «Белогорье» проследует из Москвы в Белгород.
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Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

РБКвчера в 20:47

Фирменный поезд «Белогорье» с вагонами нового модельного ряда отправился с Курского вокзала в первый рейс

Агентство Москвавчера в 16:03

Обновлённое «Белогорье»

Гудок26 ноября в 18:00

Обновленный поезд с душевыми в каждом вагоне отправился в первый рейс Москва - Белгород

ТАССвчера в 15:26

Новый поезд с душем совершит свой первый рейс из Москвы в Белгород

News.ru26 ноября в 17:06

Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс

РИА Новостивчера в 15:09

Поезд с душем и без хлопающих дверей отправится в РФ в первый рейс

ПРАЙМ26 ноября в 16:15
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Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

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Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»

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Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

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Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

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РИА Новости вчера в 21:34
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Общество

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Вести.Ru вчера в 21:04
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Политика

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Российская газета вчера в 21:26
Происшествия

Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины

Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче против "Каролины Харрикейнз" (3:2) два очка за результативные передачи, повторил достижение экс-капитана "синерубашечников" Марка Мессье, сумев отметиться 2+ баллами за результативность в девяти из последних 11-ти встреч команды.
ProstoProSport 01:55
Политика

В доме угрожавшей Зеленскому расправой националистки начался обыск

В доме волонтера и экс-главы добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Марии Зверобой проходит обыск.
Lenta.ru 02:22
Космос

Пыльные бури уносят воду с Марса

Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
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Политика

Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
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Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
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«Мальме» — «Динамо» Киев: пройдут ли киевляне дальше?

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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области

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Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

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Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
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Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе

Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
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Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре

Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
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Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
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