Речь идет о поезде № 71/72 "Белогорье" сообщением Москва — Белгород. "В поездку на обновленном составе отправились более 600 человек, что составляет более 70% наполняемости.

с чего всё началось

В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости». Состав №71/72 «Белогорье» проследует из Москвы в Белгород.

Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

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