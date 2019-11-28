Общество
РБКНовый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс
В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости». Состав №71/72 «Белогорье» проследует из Москвы в Белгород.
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с чего всё началось
Речь идет о поезде № 71/72 "Белогорье" сообщением Москва — Белгород. "В поездку на обновленном составе отправились более 600 человек, что составляет более 70% наполняемости.РИА Новостивчера в 15:09
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Поезд с плацкартом без хлопающих дверей между вагонами отправился в первый рейс
Коммерсантъвчера в 16:57
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Общество
Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом
Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.
Общество
По делу ЧВК "Е,Н.О.Т." проходят сотрудники московского УФСБ
Сотрудники московского УФСБ майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев преследуются по делу частной военной компании "Е.Н.О.Т.". Как сообщает "Коммерсант", фигуранты дела обвиняются в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло машины МВД
Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Авто
Парный дрифт Lexus и Toyota на льду Байкала закончился ДТП
Автодилер Khann привез на озеро Байкал для съемки рекламного ролика с дрона два японских внедорожника: Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser.
Общество
Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели
Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
Здоровье
Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье
Российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши проинформировала о том, что от крепкого чая следует отказаться людям, которые страдают гипертонической болезнью, а также нужно ограничить употребление чая, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Фигурное катание
Фигурист Рогонов заявил, что пытался деньгами вернуть Астахову. Партнерша назвала это дезинформацией
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Здоровье
Врачи объяснили, как не допустить роста жира на животе в 40 лет
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Политика
Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы
Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью
Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.
Космос
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
Здоровье
Министр назвала средний возраст саратовского врача
Министр здравоохранения Наталья Мазина сообщила собравшимся, что в больницах и поликлиниках трудятся более 9 тысяч врачей и 20 тысяч средних медицинских работников.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии дочери после выхода из комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому в результате серьезного ДТП.