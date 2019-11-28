Общество

РБКРБКНовый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости». Состав №71/72 «Белогорье» проследует из Москвы в Белгород.
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с чего всё началось

Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс

Речь идет о поезде № 71/72 "Белогорье" сообщением Москва — Белгород. "В поездку на обновленном составе отправились более 600 человек, что составляет более 70% наполняемости.
РИА Новостивчера в 15:09

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Обновленный поезд с душевыми в каждом вагоне отправился в первый рейс Москва - Белгород

ТАССвчера в 15:26

Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

РБКвчера в 20:47

Поезд с плацкартом без хлопающих дверей между вагонами отправился в первый рейс

Коммерсантъвчера в 16:57

Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

Известиявчера в 22:14

Новый поезд с душем совершит свой первый рейс из Москвы в Белгород

News.ru26 ноября в 17:06

Обновлённое «Белогорье»

Гудок26 ноября в 18:00

Поезд с душем и без хлопающих дверей отправится в РФ в первый рейс

ПРАЙМ26 ноября в 16:15
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Коммерсантъ вчера в 11:19
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Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

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В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
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Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
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Министр назвала средний возраст саратовского врача

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