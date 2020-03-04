Политика
РосбалтНовый премьер-министр Украины пообещал отвоевать Донбасс
Новый премьер, выступая перед парламентариями, пообещал закончить войну в Донбассе и вернуть Крым. В прошлом составе правительства Шмыгаль обзавелся опытом, который поможет ему в этом деле — как зам Гончарука он отвечал за развитие общин и территорий страны.
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Экономика
Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Концессионер – «Лыткаринская платная дорога», которая на 70% принадлежит ИК «Регион», остальное – у компании «Русдор-финанс».
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Наука
Предложен кандидат на роль темной материи
Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве одолел ЦСКА
В матче Кубка России по футболу московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА.
Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Нашему земляку, лидеру российской сборной Александру Большунову категорически не везет в дисциплине под названием "спринт".
Политика
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Политика
В Раде рассмотрят вопрос отставки генпрокурора
Внеочередное заседание состоится в Верховной раде по поводу отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Наука
Скорпионы светятся, чтобы защищаться от паразитов
Более 60 лет назад ученые впервые обнаружили склонность скорпионов светиться под воздействием ультрафиолета.
Политика
СССР назвали самой демократической страной
СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев.
Хоккей
«Автомобилист» уступил «Сибири» во втором матче плей-офф
Хоккейный клуб «Автомобилист» провел второй матч в рамках первого круга плей-офф Кубка Гагарина.
Музыка
На «Евровидение» поедет российская группа Little Big
Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Космос
NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
Политика
Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке
Здоровье
Завтра в Южно-Сахалинске проведут коронавирусные учения
Совещание провёл губернатор Валерий Лимаренко.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Политика
В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
Футбол
Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Футбол
«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
«Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче.
Происшествия
Жители мурманской Печенги сообщили в сети о взрыве
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля, по сообщениям СМИ, в мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек
Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
Футбол
«Аякс» не смог выйти в финал Кубка Нидерландов
«Аякс» проиграл «Утрехту» в полуфинале Кубка Нидерландов.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе
Роскомнадзор начал блокировать доступ к ресурсам, распространяющим фейковую информацию о распространении коронавируса нового типа в России, говорится в сообщении ведомства.
Наука
Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен
Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.