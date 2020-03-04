Политика

РосбалтРосбалтНовый премьер-министр Украины пообещал отвоевать Донбасс

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Новый премьер, выступая перед парламентариями, пообещал закончить войну в Донбассе и вернуть Крым. В прошлом составе правительства Шмыгаль обзавелся опытом, который поможет ему в этом деле — как зам Гончарука он отвечал за развитие общин и территорий страны.
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Новый премьер-министр Украины пообещал отвоевать Донбасс

Росбалт11:47

Новый премьер-министр Украины пообещал вернуть Крым и отвоевать Донбасс

URA.Ru14:12
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