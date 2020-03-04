Политика

Lenta.ruLenta.ruНовый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде во время представления его кандидатуры президентом Владимиром Зеленским, передает «Укринформ».
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Новый премьер-министр Украины пообещал вернуть Крым и отвоевать Донбасс

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Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

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Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства

RT на русском10:49

Новый премьер Украины назвал приоритетом возвращение Крыма

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Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты для страны

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Росбалт11:47

Кандидат в премьеры Украины назвал завершение войны в Донбассе приоритетом правительства

ТАСС10:46
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В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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«Интер» продаст Лаутаро в обмен на трех игроков «Барселоны»

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Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины

Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
ТАСС 10:19
Хоккей

Еременко сыграет во втором матче плей-офф КХЛ со «Спартаком»

Голкипер Александр Еременко будет защищать ворота московского "Динамо" во второй игре серии плей-офф КХЛ со "Спартаком", Иван Бочаров снова заявлен вторым вратарем.
РИА Новости 10:40
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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Боевики попытались устроить провокацию с химоружием в Идлибе

Террористы пытались устроить провокацию с использованием химоружия в Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Аргументы и Факты 07:01
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен

Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между "Шинником" и "Уралом", запланированный на среду, не состоится.
Российская газета 08:11
Общество

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
РБК 14:29
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию

Газета.Ru вчера в 04:09
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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Известия 06:23
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Lenta.ru 05:20
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 08:30
Политика

В турецком парламенте подрались депутаты

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
Известия 13:37
Кино

Российский фильм «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке

ТАСС вчера в 12:40
Политика

Рада 5 марта проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору

Верховная рада Украины в четверг соберется на внеочередное заседание для вынесения недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
ТАСС 14:47
Происшествия

ФСБ обнаружила в Твери ячейку террористов

В Твери сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили ячейку международной террористической организации, члены которой финансировали боевиков.
Газета.Ru 07:48
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Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 14:22
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BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Российская газета 06:00
Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
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Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
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Бывшую киберспортсменку осудили на 116 лет за мошенничество

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Project Maverick: в сети нашли упоминание новой игры по Star Wars

Игра называется Star Wars: Project Maverick.
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Политика

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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«Человек-невидимка» успешно перезапустил «Темную вселенную» Universal

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