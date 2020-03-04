Политика
Lenta.ruНовый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде во время представления его кандидатуры президентом Владимиром Зеленским, передает «Укринформ».
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Политика
Владимир Путин внес новые поправки в Конституцию. Там – о Боге и браке
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Петр Толстой рассказали детали поправок президента Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».
Политика
Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке
Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Экономика
НКР: российский рынок факторинга в 2019 году вырос на 32%
По прогнозам экспертов, к концу 2020 года объем выплат клиентам факторинговых компаний достигнет 3,5-3,6 трлн рублей (рост на 13-15% к 2019 году), а совокупный портфель увеличится на 20% и приблизится к 1 трлн рублей.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Московский "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках Кубка России по футболу.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины, предложенный новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом
Певица Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом.
Общество
В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек
Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число погибших от коронавируса в Италии превысило 100 человек.
Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния.
Хоккей
Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»
Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Политика
Зеленский не пожал руку депутату Рады, обвинившего его во лжи
Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, после того как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Еще одна призрачная галактика миллионы лет назад оставила водородную рябь на диске Млечного Пути, третье столкновения заставило некоторые звезды двигаться по необычным орбитам.
Происшествия
Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы
Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Гаджеты
SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт
SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Кино
Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала
Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
Игры
В PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками
В магазине Sony началась новая распродажа, во время которой подписчики PlayStation Plus могут получить двойную скидку.
Экономика
Из-за коронавируса россияне стали чаще покупать валюту
Спрос на иностранную валюту в России в феврале текущего года вырос, на доллары — 19 процентов, на евро — 7 процентов по сравнению с февралём 2019 года, свидетельствует данные банка „Русский Стандарт“.