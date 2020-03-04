Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде во время представления его кандидатуры президентом Владимиром Зеленским, передает «Укринформ».

Экономика НКР: российский рынок факторинга в 2019 году вырос на 32% По прогнозам экспертов, к концу 2020 года объем выплат клиентам факторинговых компаний достигнет 3,5-3,6 трлн рублей (рост на 13-15% к 2019 году), а совокупный портфель увеличится на 20% и приблизится к 1 трлн рублей.

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Происшествия Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.

Политика Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.

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Космос Наша галактика получила «травму позвоночника» Еще одна призрачная галактика миллионы лет назад оставила водородную рябь на диске Млечного Пути, третье столкновения заставило некоторые звезды двигаться по необычным орбитам.

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