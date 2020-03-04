Политика

Lenta.ruLenta.ruНовый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде во время представления его кандидатуры президентом Владимиром Зеленским, передает «Укринформ».
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Премьер-министр Украины назвал основные задачи нового правительства

REGNUMвчера в 22:20

Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль назвал приоритеты работы правительства

Коммерсантъвчера в 11:19

Новый премьер-министр Украины пообещал отвоевать Донбасс

Росбалтвчера в 11:47

Новый премьер Украины назвал приоритетом возвращение Крыма

РБКвчера в 11:31

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Lenta.ruвчера в 12:03

Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства

RT на русскомвчера в 10:49

Кандидат в премьеры Украины назвал завершение войны в Донбассе приоритетом правительства

ТАССвчера в 10:46
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Авто

Продажи автомобилей в Китае в феврале упали на 80%

Показатели продаж на китайском автомобильном рынке в феврале снизились сразу на 80%.
Car.ru вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде бизнесмену Растегину

Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
Телепрограмма вчера в 03:40
Армия и оружие

СМИ: Перед переговорами с Турцией Россия усилила военное присутствие в Сирии

Еще с 28 февраля, после удара армии Башара Асада по позициям турецких военных, Россия начала наращивать также воздушные поставки в Сирию.
Росбалт вчера в 23:26
Музыка

После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу

Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Neva.Today 03 марта в 14:52
Происшествия

Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известия вчера в 23:31
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 15:52
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

РБК вчера в 18:51
Экономика

У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Коммерсантъ Казань вчера в 09:02
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Происшествия

Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус после того, как он пообщался с приятелем, недавно прилетевшим из Италии.
ФАН вчера в 08:21
Общество

Продажи туров из России в Турцию заморозились

В Управляющей компании Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» объясняют: «Аннуляций заявок по Турции пока действительно немного, так как турфирмы стараются ориентировать клиентов на то, чтобы они дождались ясности».
ТурДом вчера в 09:04
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Завершено следствие по делу историка Соколова

Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Коммерсантъ 03 марта в 10:41
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Хоккей

«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф

Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
ГЛАС.RU вчера в 13:51
Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Здоровье

Врачи оценили эффективность поедания жуков для борьбы с раком

Врачи Сергей Агапкин и Константин Титов в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказали о готовности людей поедать жуков для борьбы с раком.
Lenta.ru 00:02
Происшествия

В Екатеринбурге скончался «магистр вуду» Антон Симаков

REGNUM вчера в 14:44
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

Отравление углекислым газом, который выделяется при контакте сухого льда с водой, не оставило участникам вечеринки в московском банном комплексе шансов выжить, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
РИА Новости вчера в 21:22
Происшествия

Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.
Газета.Ru вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
КМВ Новости вчера в 09:03
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Политика

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
RT на русском вчера в 12:45
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском вчера в 01:34
Биатлон

В Чешском Нове-Место стартует этап Кубка мира по биатлону

Самый посещаемый этап Кубка мира пройдёт при пустых трибунах. В Нове-Место на стадион обычно приходят более 100 тысяч болельщиков.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
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