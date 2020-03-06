Политика

Lenta.ruLenta.ruНовый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Как пояснил премьер, украинское правительство не забывает своих граждан, живущих в Крыму.
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Новый премьер Украины заговорил о возобновлении подачи воды в Крым

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Украинский премьер-министр передумал подавать воду в Крым

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Премьер Украины пояснил свои слова о подаче воды в Крым

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Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым

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Новый премьер Украины назвал условие возобновления поставок воды в Крым

РБКвчера в 22:59

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Известиявчера в 23:57
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Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело вчера в 05:27
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Известия вчера в 21:03
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Газета.Ru вчера в 23:31
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В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
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«Голден Стэйт» проиграл в первом матче после возвращения Карри

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, восстановившийся после перелома руки, вышел на паркет впервые за несколько месяцев.
Чемпионат 01:16
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

РИА Новости вчера в 18:02
Транспорт

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 04 марта в 08:46
Гаджеты

Компания TCL показала первый в мире смартфон с выдвижным экраном

Дни24 01:00
Киберспорт

Valve выпустила систему сбора данных об изменениях в балансе Доты

Valve выпустила обновление для Dota 2. В игру был добавлен сбор данных для изменений баланса.
Cyber.sports.ru 00:50
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru вчера в 06:05
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru вчера в 04:28
Спорт

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.
Москва 24 вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Народные новости вчера в 00:48
Наука

Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры

Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Век вчера в 07:53
Происшествия

Экс-сотрудника ДПС в Екатеринбурге подозревают в педофилии

REGNUM 01:56
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Общество

В Петербурге студента-итальянца проверяют на коронавирус

В настоящее время общежитие, где проживал иностранный студент, находится в обсервации в рамках карантинных мероприятий.
РЕН ТВ 04 марта в 13:52
Происшествия

Строительство дачного поселка под Уфой заинтересовало следователей

Накануне стало известно, что следком по Башкирии начал доследственную проверку сделок с землей в результате которых под Уфой появился «клубный поселок» «Булгаковские дачи».
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Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform вчера в 03:09
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Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.
Известия 01:44
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК 04 марта в 19:03
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