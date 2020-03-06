Политика
РИА НовостиНовый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым. Он отметил, что формат ток-шоу является не самым лучшим для обсуждения важных вопросов, поэтому его истинная позиция "потерялась в суете студии".
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с чего всё началось
"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины", — написал политик на своей странице на Facebook.РИА Новости00:46
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Армия и оружие
Турция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе
Турция заявляет о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе. Накануне там был убит 21 военный армии Сирии.
Политика
ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента
"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой
Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
Общество
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти
РФ предлагала дополнительно не сокращать добычу, продлив пакт до середины года, а Саудовская Аравия настаивала на еще большем сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) для поддержки цен, снизившихся на фоне эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Политика
Боррель приветствовал прекращение огня в Сирии
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал соглашение между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Политика
«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Происшествия
СК рассказал о новых задержаниях по делу полицейских-взяточников
В числе фигурантов дела значатся семь человек, помимо сотрудников ДПС в списке значатся начальник ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району и экс-оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства
Авто
Koenigsegg представил гиперкар Gemera
Гибридная установка Gemera имеет 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и 3 электромотора.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Общество
Авиакомпания «Аврора» приостановила полеты с Сахалина на Хоккайдо
С 6 марта авиакомпания «Аврора» временно приостановила выполнение регулярных рейсов из Южно-Сахалинска в Саппоро, крупнейший город и центр японского острова Хоккайдо.
Политика
Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Культура
Матчи, концерты, премьеры. Что уже отменили из-за коронавируса
По всему миру власти отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса: модные показы, выставки, спортивные соревнования под угрозой — даже Олимпиада-2020.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Финансы
Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Экономика
Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний
В России в каждой пятой компании женщины занимают руководящие должности, среди них доля CEO-руководителей (Chief Executive Officer) в стране в среднем превышает мировой показатель в 4,5 раза, говорится в исследовании Deloitte.
Происшествия
При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека
При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
Наука
Древние животные объединялись в разветвленную сеть
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.