с чего всё началось

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым. Он отметил, что формат ток-шоу является не самым лучшим для обсуждения важных вопросов, поэтому его истинная позиция "потерялась в суете студии".

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

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