с чего всё началось

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.

Игры Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Общество За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.

Общество В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Политика Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».