Политика

ТАССТАССНовый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
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"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины", — написал политик на своей странице на Facebook
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