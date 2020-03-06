с чего всё началось

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым. Шмыгаль написал, что формат ток-шоу не подходит для обсуждения серьезных вопросов, таких как подача воды на полуостров.

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

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