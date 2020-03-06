с чего всё началось

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым. Шмыгаль написал, что формат ток-шоу не подходит для обсуждения серьезных вопросов, таких как подача воды на полуостров.

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Политика Путин оценил возможность возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.

Общество Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции «Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.

Энергетика Источник сообщил о провале переговоров ОПЕК+ Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.

Политика В США нашли доказательства поддержки Сандерса Россией По словам представителя FPRI Клинта Уоттса (Clint Watts), подобная активность российских СМИ, направленная на поддержку Сандерса, начала фиксироваться главным образом в последние 30-45 дней.

Биатлон Комментатор Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова Александр_Казаков / ИЗВЕСТИЯ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором он пишет, что обыски в отеле российских биатлонистов в ходе минувшего чемпионата мира могли произойти из-за слов четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

Спорт Зеппельту отказали в выдаче российской визы Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Политика Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.

Общество За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.

Экономика Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.

Общество Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.