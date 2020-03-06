Политика

Газета.RuГазета.RuНовый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым. Шмыгаль написал, что формат ток-шоу не подходит для обсуждения серьезных вопросов, таких как подача воды на полуостров.
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"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины", — написал политик на своей странице на Facebook
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