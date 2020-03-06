Политика
ТАССНовый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
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Общество
Меган Маркл прилетела в Великобританию
38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
Происшествия
Москвич избил прибывшего на вызов в спецкостюме фельдшера
Житель Москвы жестоко избил фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ребенку с пневмонией в специальном защитном костюме.
Происшествия
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Футбол
Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на два тура РПЛ
Еськов наказан за то, что в матче 20-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубин» (0:0) не показал вторую желтую карточку защитнику «Тамбова» Адесойе Ойеволе и не удалил его.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Здоровье
От коронавируса лучше всех защищены дети
Новый китайский коронавирус редко заражает детей и подростков.
Здоровье
В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом
Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Космос
Сорвалось первое испытание по программе DARPA для «быстрого» космического старта
Предварительный отбор для участия в программе «Быстрый старт» прошли 18 команд.
Армия и оружие
ПВО Сирии пыталась сбить турецкий истребитель F-16
Как сообщает издание Al Masdar News, сирийские военные выпустили ракеты в турецкий самолет, однако пилотам удалось уклониться и вернуться в воздушное пространство Турции.
Общество
Заразившийся коронавирусом сотрудник РФС выздоровел
Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров вылечился от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Игры
Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса
Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
Политика
Порошенко заявил, что суд на Украине обязал закрыть дело против него
Petro Poroshenko / Globallookpress Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что суд обязал Государственное бюро расследований закрыть одно из уголовных дел в отношении него, передает ТАСС.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Здоровье
В Армении подписан закон, ограничивающий употребление и продажу снюсов
Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты.
Авто
Цены везде одинаковые, состояние – нет: гид по покупке Ford Focus II
Рассказывать о былой популярности Ford Focus второго поколения, особенно тем, кто помнит 2005-2008 годы хотя бы со студенческой скамьи, излишне.
Происшествия
Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса
Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".