Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

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