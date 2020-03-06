Политика
RT на русскомНовый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
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Происшествия
На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.
Экономика
В Курганской области будет увеличена добыча скандия
Как сообщает портал Advis.ru, компания «Далур» в Курганской области планирует в текущем году увеличить объем извлеченного из земли металла в 3,7 раза – до одной тонны.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Космос
Испытана камера сгорания ракеты Vega, изготовленная методом 3D-печати
Камера сгорания метанового двигателя М10 ракеты Vega Evolutions, изготовленного с помощью технологии 3D-печати, прошла огневые испытания.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Авто
В России в автомобили могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД
Политика
Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией
Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Политика
Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу
Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Происшествия
В Братске на пустыре нашли тело 12-летнего мальчика
В Братске на улице Мира на пустыре неподалеку от дома №10«а» нашли тело 12-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Футбол
Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к возможному снижению цен на нефть
Министр напомнил, что в среду состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+ по вопросу дальнейшей выработки политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, договоренностей пока достигнуто не было.
Общество
Число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 2,2 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения за сутки зафиксировала 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире.
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Космос
Российская академия наук намерена пожаловаться на Илона Маска в ООН
Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на глобальный спутниковый проект по запуску системы спутников для массового интернет-доступа Илона Маска.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Футбол
УЕФА планирует создать летнюю Лигу чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Транспорт
Новый мост через Зею построят в Благовещенске
Политика
Путин поручил наказывать за нарушения при голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по Конституции.
Общество
Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
Девушки, которые собираются служить в российской внешней разведке, должны развивать свой кругозор, чтобы с ними было интересно общаться разным людям, в том числе необходимым в работе, считает ветеран СВР России, полковник в отставке Тамара Нетыкса, чье имя было официально рассекречено в январе нынешнего года.