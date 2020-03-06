Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

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