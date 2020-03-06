Политика

КоммерсантъКоммерсантъНовый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям. По его мнению, это вопрос «гуманитарной ответственности».
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"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины", — написал политик на своей странице на Facebook
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