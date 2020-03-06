Политика
КоммерсантъНовый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям. По его мнению, это вопрос «гуманитарной ответственности».
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с чего всё началось
"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины", — написал политик на своей странице на Facebook.РИА Новости00:46
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Общество
Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел
«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Энергетика
Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи
Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
Политика
Путин считает свое президентство судьбой
Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к управлению страной. По словам Путина, он считает свое президентство судьбой.
Политика
В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Автор идеи, худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой на телевидении свой человек, досконально знает его законы и нравы, и этот "ПраймТайм" - его страшная месть от имени всех нас, перебежавших от ящика к компьютеру, где засел убийца телевидения - интернет.
Происшествия
МВД Афганистана сообщило о 27 погибших при нападении в Кабуле
Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что 27 человек погибли, 29 пострадали при атаке, которая произошла на мероприятии в Кабуле, где присутствовал высокопоставленный политик Абдулла Абдулла, сообщает телеканал Tolo News.
Общество
Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу
Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Происшествия
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
Общество
Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Армия и оружие
ДНР сообщила о возвращении украинских войск на позиции у Петровского
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Хоккей
Умер рекордсмен по числу завоеванных Кубков Стэнли
Спортсмен является рекордсмен среди игроков по числу завоеванных Кубков Стэнли.
Гаджеты
До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000
Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.
Политика
Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по Идлибу
Россия запросила проведение закрытой встречи Совета Безопасности ООН, в ходе которой проинформирует партнеров о договоренности, достигнутой накануне в Турцией по Идлибу.
Футбол