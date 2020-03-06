с чего всё началось

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям. По его мнению, это вопрос «гуманитарной ответственности».

Общество Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел «Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.

Энергетика Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.

Общество Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

Политика Путин считает свое президентство судьбой Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к управлению страной. По словам Путина, он считает свое президентство судьбой.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти Четыре новых случая коронавируса выявлено в Польше, общее число заразившихся возросло до пяти человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Общество В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Культура В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма» Автор идеи, худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой на телевидении свой человек, досконально знает его законы и нравы, и этот "ПраймТайм" - его страшная месть от имени всех нас, перебежавших от ящика к компьютеру, где засел убийца телевидения - интернет.

Происшествия МВД Афганистана сообщило о 27 погибших при нападении в Кабуле Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что 27 человек погибли, 29 пострадали при атаке, которая произошла на мероприятии в Кабуле, где присутствовал высокопоставленный политик Абдулла Абдулла, сообщает телеканал Tolo News.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Происшествия В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.

Общество Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.

Авто На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Гаджеты До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000 Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.