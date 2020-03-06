Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым для нужд украинцев

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Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

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Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

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