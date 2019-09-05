Политика

RT на русскомRT на русскомНовый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
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Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре

Телеканал 360°вчера в 23:20

Китай и США договорились о возобновлении переговоров

Газета.Ruвчера в 22:56

США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров

РИА Новостивчера в 22:35

США и Китай проведут торговые переговоры в октябре в Вашингтоне

Коммерсантъвчера в 22:11

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в октябре

Интерфаксвчера в 22:01

Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

RT на русскомвчера в 22:58

Следующий раунд торговых переговоров США и Китая пройдет в начале октября

ТАССвчера в 22:14
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Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 01:59
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Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Экономика

Две российские компании вошли в число богатейших в Европе

В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Общество

Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку

Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

На Вологодчине ищут пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку

Российская газета 02:37
Политика

Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
RT на русском 03 сентября в 00:58
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями

Взрыв прогремел в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими.
РИА Новости 02:09
Футбол

Президент ФИФА пообещал открыть футбольную школу во Владивостоке

РИА Новости вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что никогда не изменяла Тарзану

Певица Наташа Королева заявила, что никогда в жизни не изменяла своему супругу, бодибилдеру Тарзану.
Телепрограмма вчера в 23:23
Политика

Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
РЕН ТВ 01:49
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Газета.Ru вчера в 12:51
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
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Армия ДНР уничтожила дрон ВСУ, готовый взорвать сотрудников ОБСЕ

Rusvesna.su 02:45
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Экономика

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Производители продуктов питания предупредили о возможности роста цен на продукты из-за новых штрафов, которые предложил ввести Минпромторг за нарушения правил Таможенного союза.
Дождь 02:50
Происшествия

Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс Воронеж - Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, аналогичный инцидент с этим рейсом произошел в среду.
ТАСС 02:14
Экономика

Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги

В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

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Турция развернет систему С-400 к весне 2020 года

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Систему слежения за каждым шагом разработал ГЛОНАСС

Как рассказали разработчики новой системы на базе ГЛОНАСС, установить точное местоположение на карте человека или машины можно будет даже без подключения к спутнику.
Deita.ru 00:56
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На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих

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Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Как работают Яндекс.Новости?
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