Политика
RT на русскомНовый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.
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Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
Политика
Абэ процитировал Тютчева, говоря о будущем отношений с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ процитировал знаменитое стихотворение Федора Тютчева про Россию, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:01
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе
Музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе. Об этом его супруга Эйприл сообщила в Instagram.
Lenta.ru 03:56
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone
МедиаПоток 05:29
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Армия и оружие
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
Военное обозрение 04:37
Армия и оружие
Декоммунизация тельняшки
Какая разница, в чём потонут хорошие хлопцы и дивчины, не знающие ни истории морской тельняшки, ни истории вообще, где нет судьбы более общей и пронзительней, чем единая судьба России и Украины, их воинов и моряков.
РЕН ТВ 05:04
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС
Смартфоны Samsung, Huawei и LG, работающие на платформе Android, оказались подвержены уязвимостям, из-за чего злоумышленники могли осуществлять с устройств фишинговые СМС-атаки, выдавая себя за операторов связи.
РБК 00:52
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Космос
Представлен дизайн первого в мире космического отеля
Фонд Gateway надеется, что к 2025 году его отель на космической станции будет открыт и начнёт работать.
Prian.ru вчера в 04:05
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов должен бывшей жене еще 8 миллионов рублей
В начале августа футболист погасил задолженность по алиментам, которая составляла около семи миллионов рублей, однако теперь выяснилось, что экс-игрок «Локомотива» должен Оксане Пономаренко еще 8 миллионов рублей.
Вокруг ТВ 05:12
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку разводится с мужем
Wday.ru 04:31
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Авто
В Сети напомнили о предшественнике внедорожника Aurus Komendant
ЛуАЗ Прото должен был стать комфортабельным внедорожником с возможностью трансформации салона.
Тарантас Ньюс 02:10
Авто
В Минтрансе обозначили сроки тестирования беспилотных авто на трассе М-11
Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков заявил, что тестирование беспилотных автомобилей на трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург может начаться весной 2020 года.
Известия вчера в 05:53
Культура
Дима Билан объяснил свое нежелание возвращаться в «Голос»
iReactor вчера в 23:42
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.
РЕН ТВ 00:30
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42