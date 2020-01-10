Кино

Tricolor TV MagazineTricolor TV MagazineНовый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Фильм вышел в прокат 26 декабря, и его уже посмотрело 7,3 млн человек. По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката при сборах в 1,9 млрд рублей.
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Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
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