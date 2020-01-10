Кино
Tricolor TV MagazineНовый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Фильм вышел в прокат 26 декабря, и его уже посмотрело 7,3 млн человек. По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката при сборах в 1,9 млрд рублей.
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Культура
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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.
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Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
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Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
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Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
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Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
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Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.
Армия и оружие
Трамп заявил о возможности «забрать» сирийскую нефть
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью местным журналистам заявил, что государство может не ограничиться контролем над сирийской нефтью.
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