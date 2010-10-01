Нижегородская область по количеству выявленных случаев заражения уже несколько недель находится на четвертом месте после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. А по суточному приросту вышла на третье место в стране, обогнав Санкт-Петербург.

Новый рекорд суточного прироста по заражению коронавирусом зафиксирован в Нижегородской области

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