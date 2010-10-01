Происшествия
Патриоты НижнегоНовый рекорд суточного прироста по заражению коронавирусом зафиксирован в Нижегородской области
Нижегородская область по количеству выявленных случаев заражения уже несколько недель находится на четвертом месте после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. А по суточному приросту вышла на третье место в стране, обогнав Санкт-Петербург.
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Общество
В Татарстане коронавирус за сутки нашли ещё у 105 человек
Ещё 105 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Татарстане за минувшие сутки.
НТР 24 04:02
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Происшествия
Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова
В СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в подмосковном поселке. Там работают следователи "по факту смерти 52-летнего местного жителя".
Российская газета вчера в 12:07
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости вчера в 07:30
Происшествия
Утечка газа на заводе LG в Индии привела к человеческим жертвам
По меньшей мере восемь человек погибли в результате утечки газа на заводе LG Polymers в индийском штате Андхра Прадеш, сотни госпитализированы, несколько тысяч сообщили о недомогании.
Lenta.ru 02:20
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru вчера в 09:36
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Политика
ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных
Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
Политика
Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 08:46
Политика
Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Экономика
ЦБ РФ рассказал об активизации нелегальных форекс-дилеров и кредиторов
Банк России предупреждает граждан об активизации мошенничества на фоне коронавируса.
Долг.рф 04:02
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев
Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США.
Вести.Ru 00:58
Экономика
Внешнеторговый товарооборот Китая за четыре месяца упал на 7,5%
В первые четыре месяца 2020 года объем внешней торговли Китая снизился на 7,5% в годовом выражении и составил $1,3 трлн, показали данные китайской таможенной статистики.
Интерфакс 01:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Культура
Три новосибирских школьника смогут почитать вслух столичным звёздам
Новосибирск представляют три участника. Их выступления будут оценивать столичные звёзды и актёры.
Новосибирские новости вчера в 08:39
Здоровье
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58