Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнНовый рекорд установили цены на квартиры в новостройках

За последние пять лет средняя стоимость выросла почти на 40%. Стоимость квартир в новых домах крупных городов выросла за последние пять лет на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за кватрадный метр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».
Читать в источнике
Комментировать157
с чего всё началось

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».
Известия18 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Квадратный метр из золота. Остановить рекордный рост цен на жилье можно двумя способами

Телеканал 360°вчера в 20:00

Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей

Московский Комсомолецвчера в 02:55

В России цены на новое жилье достигли исторического максимума

URA.Ru18 февраля в 22:10

Риелторы сообщили о рекордном подорожании жилья в московских новостройках

Интерфаксвчера в 02:48

СМИ: в РФ цены на новые квартиры побили рекорд

REGNUM18 февраля в 23:43

Средняя стоимость новостроек Москвы достигла нового рекорда

РИА Новостивчера в 02:53

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Известия18 февраля в 18:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Хоккей

Песков рассказал об особенностях хоккейных матчей с Путиным

Хоккеисты во время матчей с президентом России Владимиром Путиным играют так, чтобы не травмировать главу государства и друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 01:33
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Футбол

Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Soccer.ru вчера в 21:23
Происшествия

На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
РИА Новости 04:50
Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета вчера в 05:15
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Футбол

Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Говорит Москва 02:01
Киберспорт

Metro Exodus уже разошлась тиражом в 200 тысяч копий в Steam

В свежем финансовом отчёте Embracer Group, материнская компания издательства Deep Silver, исполнительный директор конгломерата Ларс Вингефорс высказался об успешных продажах Metro Exodus в Steam.
Игромания.ру 02:01
Футбол

Not for Russia: 32 клуба приступают к плей-офф Лиги Европы

20 февраля пройдут 16 матчей первого раунда 1/32 Лиги Европы. В этом году впервые за 18 лет здесь не будет российских команд.
SM News 00:50
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
Общество

Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Петербургский дневник вчера в 06:24
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 04:42
Гаджеты

Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U

3DNews 18 февраля в 22:24
Общество

Ветеранов в российском доме привязывали к кроватям и грабили

Lenta.ru 04:25
Политика

Путину рассказали шутку об отставке правительства

Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.
Известия 02:03
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия вчера в 15:34
Происшествия

МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне

МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших 10 февраля в Грозном, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:34
Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Происшествия

В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу

Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
РИА Новости 00:30
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Политика

Лондон призвал Москву прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Постпред отметила, что России стоит участвовать в доставке международной гуманитарной помощи Донбассу, поскольку ее механизмы предусмотрены в минских договоренностях.
RuNews24.ru 02:08
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС 18 февраля в 11:37
Здоровье

В Иране от коронавируса умерли два человека

Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Деловое.ТВ вчера в 11:52
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

18 февраля Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. У супругов родился долгожданный мальчик.
ТВ Центр 00:29
Общество

В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
РИА Новости 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное