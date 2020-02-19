Экономика
Моя Москва.онлайнНовый рекорд установили цены на квартиры в новостройках
За последние пять лет средняя стоимость выросла почти на 40%. Стоимость квартир в новых домах крупных городов выросла за последние пять лет на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за кватрадный метр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».
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с чего всё началось
В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».Известия18 февраля в 16:01
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Квадратный метр из золота. Остановить рекордный рост цен на жилье можно двумя способами
Телеканал 360°вчера в 20:00
Цены за квартиры в российских новостройках достигли рекордных показателей
Московский Комсомолецвчера в 02:55
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