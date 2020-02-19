В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%. Об этом свидетельствует статистика участников рынка, с ней ознакомились «Известия».

с чего всё началось

За последние пять лет средняя стоимость выросла почти на 40%. Стоимость квартир в новых домах крупных городов выросла за последние пять лет на 38,6% до 107,3 тыс. рублей за кватрадный метр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Новый рекорд установили цены на квартиры в новостройках

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